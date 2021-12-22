Amasya Milli Eğitim Müdürü Coşkun'dan Taşova'da okul ziyareti - Haberler
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Amasya Milli Eğitim Müdürü Coşkun'dan Taşova'da okul ziyareti

Amasya Milli Eğitim Müdürü Coşkun'dan Taşova'da okul ziyareti
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Taşova Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

AMASYA (AA) - Amasya'da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Taşova Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Coşkun, normalleşme döneminden sonra başlayan yüz yüze eğitim öğretimde sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Okullarda verilen eğitimlerin salgın tedbirlerine uygun devam ettiğini dile getiren Coşkun, "En son verilere göre ilimiz genelinde bir doz aşı yaptıran öğretmenlerimizin oranı yüzde 96, iki ve üzeri doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 92,7. Bu da Türkiye ortalamasının üç puan üzerinde. Öğrencilerimizde liselerde aşılama oranımız ise yüzde 75'in üzerine çıktı. Ortaokullarımızda ise yaş gruplarımızın aşılama çalışmaları devam edilmektedir." dedi.

Coşkun'a ilçe ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer eşlik etti.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Coşkun'dan Taşova'da okul ziyareti

Amasya Milli Eğitim Müdürü Coşkun'dan Taşova'da okul ziyareti

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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