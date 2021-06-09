Amasya lise puanları 2021! Amasya lise taban puanları 2021 - Amasya lise yüzdelik dilimleri
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Amasya lise puanları 2021! Amasya lise taban puanları 2021 - Amasya lise yüzdelik dilimleri

Amasya lise puanları 2021! Amasya lise taban puanları 2021 - Amasya lise yüzdelik dilimleri
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Amasya lise puanları 2021 sayfasından Amasya lise taban puanları 2021, Amasya lise yüzdelik dilimleri ile Göynücek Gümüşhacıköy Hamamözü Merzifon Suluova Taşova'daki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır

AMASYA LİSE PUANLARI 2021

Amasya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
AMASYA/ MERKEZ/ Macit Zeren Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120443,63382,250,1
AMASYA/ MERZİFON/ Merzifon Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90434,07473,160,2
AMASYA/ SULUOVA/ Şehit Hüseyin Kavaklı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120408,57676,443,18
AMASYA/ MERKEZ/ Türk Telekom Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90379,857611,882,96
AMASYA/ MERKEZ/ Amasya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180372,943213,513,38
AMASYA/ MERKEZ/ Amasya Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90368,929214,56,62
AMASYA/ MERZİFON/ Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60347,590220,354,5
AMASYA/ SULUOVA/ Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam-Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30313,116531,9514,68
AMASYA/ MERKEZ/ Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34299,318337,4615,31
AMASYA/ MERZİFON/ Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34208,71789,420,67
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Amasya lise puanları 2021! Amasya lise taban puanları 2021 - Amasya lise yüzdelik dilimleri - Haberler
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