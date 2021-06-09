Amasya lise puanları 2021! Amasya lise taban puanları 2021 - Amasya lise yüzdelik dilimleri
Amasya lise puanları 2021 sayfasından Amasya lise taban puanları 2021, Amasya lise yüzdelik dilimleri ile Göynücek Gümüşhacıköy Hamamözü Merzifon Suluova Taşova'daki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....
10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır
AMASYA LİSE PUANLARI 2021
Amasya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|AMASYA/ MERKEZ/ Macit Zeren Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|443,6338
|2,25
|0,1
|AMASYA/ MERZİFON/ Merzifon Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|434,0747
|3,16
|0,2
|AMASYA/ SULUOVA/ Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|408,5767
|6,44
|3,18
|AMASYA/ MERKEZ/ Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|379,8576
|11,88
|2,96
|AMASYA/ MERKEZ/ Amasya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|372,9432
|13,51
|3,38
|AMASYA/ MERKEZ/ Amasya Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|368,9292
|14,5
|6,62
|AMASYA/ MERZİFON/ Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|347,5902
|20,35
|4,5
|AMASYA/ SULUOVA/ Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|313,1165
|31,95
|14,68
|AMASYA/ MERKEZ/ Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|299,3183
|37,46
|15,31
|AMASYA/ MERZİFON/ Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|208,717
|89,4
|20,67
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