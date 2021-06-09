Amasya lise puanları 2021! Amasya lise taban puanları 2021 - Amasya lise yüzdelik dilimleri

Amasya lise puanları 2021 sayfasından Amasya lise taban puanları 2021, Amasya lise yüzdelik dilimleri ile Göynücek Gümüşhacıköy Hamamözü Merzifon Suluova Taşova'daki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır AMASYA LİSE PUANLARI 2021 Amasya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik AMASYA/ MERKEZ/ Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,6338 2,25 0,1 AMASYA/ MERZİFON/ Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 434,0747 3,16 0,2 AMASYA/ SULUOVA/ Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,5767 6,44 3,18 AMASYA/ MERKEZ/ Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 379,8576 11,88 2,96 AMASYA/ MERKEZ/ Amasya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 372,9432 13,51 3,38 AMASYA/ MERKEZ/ Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 368,9292 14,5 6,62 AMASYA/ MERZİFON/ Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 347,5902 20,35 4,5 AMASYA/ SULUOVA/ Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 313,1165 31,95 14,68 AMASYA/ MERKEZ/ Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 299,3183 37,46 15,31 AMASYA/ MERZİFON/ Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 208,717 89,4 20,67