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Amasya deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 24 Nisan 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Amasya deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 24 Nisan 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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AFAD ve Kandilli verilerine göre 24 Nisan 2024 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Nisan 2025 Perşembe günü Amasya deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte, AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler haberleri…

Amasya deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Nisan 2025 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Amasya deprem son dakika haberleri.

AMASYA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda son dakika deprem verileriyle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. İşte, son depremler…

Amasya deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 24 Nisan 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

Amasya deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 24 Nisan 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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