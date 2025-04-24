Amasya deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 24 Nisan 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Amasya deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Nisan 2025 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Amasya deprem son dakika haberleri.

AMASYA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda son dakika deprem verileriyle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. İşte, son depremler…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.