Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir döneme damga vuran “Kavak Yelleri” dizisinde çekilen gömülme sahnesinin ardından panik atak yaşadığını ve bu sahnenin çekildiği günden sonra terapiye başladığını itiraf etti.
2007–2011 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran “Kavak Yelleri” dizisi, oyuncu kadrosuna büyük bir şöhret kazandırmıştı. Dizide “Aslı” karakterine hayat veren Pelin Karahan, yıllar sonra dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
“DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜĞÜM SAHNE” TRAVMA YARATTI
YouTube’da yayınlanan “Masa Alakart” programına katılan Karahan, dizide yer alan bir sahnenin kendisinde kalıcı etki bıraktığını anlattı. Ünlü oyuncu, diri diri gömüldüğü sahnenin ardından panik atak yaşamaya başladığını söyledi.
“PARMAĞIMI BİLE KALDIRAMADIM”
Karahan, yaşadığı zor anları şu sözlerle dile getirdi: “Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen ‘Nefesini tut’ dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım.”
“PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU”
Dizide yoğun dram sahneleri bulunduğunu belirten Karahan, bu sürecin psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu” dedi.
12 YILLIK EVLİLİĞİ SONA ERDİ
Öte yandan Pelin Karahan, geçtiğimiz hafta 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile yollarını ayırdı. İki çocukları bulunan çift, yaptıkları ortak açıklamada evliliklerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdıklarını duyurdu.