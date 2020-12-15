Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu (2)
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Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu (2)

15.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:39
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu (2)

VALİ: BİRİNCİ KAZI TAMAMLANDIAmasya Müzesi öncülüğünde yapılan Venk Ayazması'ndaki arkelojik kazı çalışmaları neticesinde 1737 tarihini işaret eden birtakım taşlar bulunduğunu söyleyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Öncelikle şehzadeler şehrimiz Amasya 14 tane medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

VALİ: BİRİNCİ KAZI TAMAMLANDI

Amasya Müzesi öncülüğünde yapılan Venk Ayazması'ndaki arkelojik kazı çalışmaları neticesinde 1737 tarihini işaret eden birtakım taşlar bulunduğunu söyleyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Öncelikle şehzadeler şehrimiz Amasya 14 tane medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bunların yanında Selçuklu'nun, Osmanlı'nın çok önemli eserleri olmakla birlikte, özellikle Ermeni ve Rumların da burada yerleşik olarak çok ciddi eserler bıraktığını görebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Venk Ayazması yani Venk Suyu denen bölge idi. Venk Ayazması kutsal su anlamına geliyor. Yaklaşık 2 ay önce arkadaşlarımız bu konudan bahsedince bizler de Valilik onayı ile bu alanda 10 arkadaşımız ile birlikte 25 günlük bir kazı çalışması gerçekleştirdik. Bu kazı sonucu 15'inci yüzyıla ait olduğu bilinen pek çok tarihi eser çıkartılmakla beraber, burada aynı zamanda bir rahip ile ilgili 1737 tarihini işaret eden bir takım taşlar da bulundu. Bununla ilgili birinci kazı çalışmamız tamamlandı. Burası aynı zamanda şehrimizin çok önemli, herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir bölge. İkinci etap kazı çalışmalarını tamamladıktan sonra  burayı turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Burada amaç, özellikle 'inanç turizmi' olacak. Bununla birlikte Amasya'mızın turizm ve kültürüne katkı sağlayacak bir çalışma olacağını düşünüyoruz" dedi.


Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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