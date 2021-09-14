Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor - Haberler
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Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, kentin farklı noktalarında altyapı, üstyapı ve yol çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, kentin farklı noktalarında altyapı, üstyapı ve yol çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal mahallelerde devam eden toplamda 50 kilometre uzunluğundaki beton yol seferberliği ile ulaşım ağını güçlendiren Altınordu Belediyesi, şehir merkezinde bulunan mahallelerde de alt ve üstyapıda kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Yürütülen çalışmalar ile şiddetli yağışlarda esnaf ve vatandaşları mağdur eden su taşkınlarının önüne geçiliyor. Bu kapsamda Güzelyalı Mahallesi'nin 8 sokağında altyapı yapımı çalışmaları tamamlanarak, sokaklar sıcak asfalt ile buluşturuldu.

Güzelyalı Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Tören "Şehrimizde başlattığımız değişim ve dönüşümü devam ettiriyoruz. Yaptığımız planlama doğrultusunda hem merkezde hem de kırsalda kesintisiz bir çalışma yürütüyoruz. Güzelyalı Mahallemizi de hak ettiği hizmetlere kavuşturuyoruz. Altyapı ve sıcak asfalt çalışmamamızın ardından tamamlayacağımız baskı beton kaldırımlarıyla Güzelyalı Mahallesi daha da güzel olacak. Tamamlanan çalışmalarımız Güzelyalı sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Güzelyalı Mahalle Muhtarı Cemal Yıldız ve mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

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