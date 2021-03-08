Altınlarını alıp harcadığı kişiye hiçbir şey olmamış gibi 'çay içme' teklifinde bulundu

Denizli'de 7 ay önce evlenen Emre Taysi, telefonla konuştuğu sırada altın dolu poşetini yere düşürmüş, arkadan gelen bir kişi ise poşeti cebine atarak bölgeden uzaklaşmıştı. Olayın ardından yakalanan şahıs, paranın 38 bin lirasını harcamasına rağmen serbest kaldı. Yaptıkları yetmeyen şahıs bir de Taysi'ye 'çay içme' teklifinde bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 ay önce evlenen Emre Taysi düğününde takılan altın ve dövizleri bozdurmak için iş yerinden çıkarak kuyumcunun yolunu tutmuştu. Motosiklet ile giderken telefonu çalan Taysi, kenarda durarak telefonu ile görüşmeye başlamış, bu sırada cebindeki poşet içerisinde bulunan yaklaşık 40 bin TL değerindeki altın ve döviz dolu poşeti yere düşmüştü. Cebindeki tüm birikiminin düştüğünü fark etmeyen Taysi telefonu ile görüşmeye devam etmiş o sırada arkadan gelen bir kişi, poşeti fark ederek alıp kayıplara karışmıştı.

SADECE 10 BİN TL'LİK KISMINI ALABİLDİ

Yoğun aramalar sonra güvenlik kameralarında bir kişinin arkasından gelerek gözünün önünden altınlarını aldığını fark eden ve en yakın polis merkezine giden Taysi, şahıstan şikayetçi oldu. Kısa süre içerisinde altınları alan Ç.T., polis ekipleri tarafından bulundu. Ancak altınlarını alan kişiyle karşılaşan Taysi, duydukları sonra şoka uğradı. 48 bin TL'lik altın ve dövizlerden sadece 10 bin TL'lik kısmını geri alabilen Taysi, şahıstan şikayetçi oldu.

HARCANAN ALTIN VE DÖVİZLER BULUNTU EŞYA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.T., bozdurulup harcanan altın ve dövizlerin 'buluntu eşya' olarak değerlendirilmesi sonucu savcılık tarafından serbest bırakıldı. Altın ve dövizleri bozdurup borçlarını ödemeyi hayal ederken ortada kalan Emre Taysi, kendini görmesine rağmen altınları vermeyen kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Taysi, "6 bilezik, 8 çeyrek, 4 tane gram, 100 dolar ve 250 Euro vardı. Arkadaş yakalanmış ve hepsini harcamış. Kendisi de yakalandıktan sonra 'bozdurdum' diyor. Elime geçen 10 bin TL para. Yakalanan kişi 'ben borçlarımı ödedim, ihtiyacım vardı, pişmanım' diyor. Ben yıllardır biriktirdim. Burada çalışıyorum ve emeğim var. O zaman bizde para bulalım, harcayalım ve borçlarımızı ödeyelim. Adli işlem hiçbir şekilde uygulanmadı ve ertesi gün serbest bırakıldı. Beni onunla hiçbir şey olmamış gibi muhatap ettiler. Bana 'kardeşim ben borçlarımı ödeyeceğim, üzülme ben haram yedim, çocuğum var' diyor. " ifadesinde bulundu.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇAY İÇELİM DİYOR"

Şikayetinden zararının karşılandığı zaman vazgeçeceğini söyleyen Emre Taysi, şöyle devam etti:Altınları aldığı an aklı yok muydu? Karakola gidemez miydi? Avukatımla görüştüm ve zaten şikayetçiyim kendisinden. Paramı ödeyene kadar ve son kuruşuna kadar arkasında olacağım. Ne zaman paramı ödeyip zararımı karşıladı, o zaman şikayetimden vazgeçerim. İlk yakalandığı gün bana 6 bin 900 TL verdi. İfadesinde de ertesi gün 3 bin 500 TL para getireceğini söyledi polis arkadaşlarına. Ertesi gün geldiğinde polis arkadaşlar biz emanet kabul etmiyoruz siz kendiniz onla muhatap olun dedi. Bende nasıl olacak adam bana ait olan eşyayı alıyor beni onla muhatap ediyorsunuz. Kendisi gel şurada çay içelim diyor. Hiçbir şey olmamış gibi adam o kadar rahat ki ben serbest kaldım ve hiçbir şey olmamış diyor."