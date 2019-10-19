Altındağlı gençlerden milli sporculara moral

19.10.2019 09:15

Altındağlı gençler, 15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan ile bir araya geldi. Gazi Aslan, Başkan Balcı ve Altındağlı gençler, Mehmetçiğe selam göndererek destek verdi.



Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Milli Takım Kampı'nı ziyaret eden Altındağlı gençler, burada hem milli sporculara moral verdi ve Gazi Turgut Aslan ile tanışma fırsatı buldu. Altındağlı gençler, Mehmetçikleri de unutmadı. Ziyarete Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yanı sıra, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır da katıldı.



Milli sporculara moral



Altındağ Belediyesi Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi ve Beşikkaya Erdem Beyazıt Gençlik Merkezi üyeleri, örnek bir davranışa imza attı. Kızılcahamam'da bulunan Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Milli Takım Kampı'nı ziyaret eden Altındağlı gençler, milli sporculara moral verdi. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampında bulunan, tekvando, karate ve güreş milli takımları ile bir araya gelen Altındağlı gençler, unutamayacakları bir gün yaşadı. Altındağlı gençlerin işaret dili ile söylediği şarkılar ve türküler sporcuların büyük beğenisini toplarken, gençlik merkezlerinde enstrüman kursuna katılan öğrencilerin mini konseri ise kulaklarının pasını sildi.



Gazi Turgut Aslan duygulandırdı



15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan ise gençlere önemli mesajlar verdi. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize güç, kuvvet ve sağlık dileyen Aslan, "Allah ordumuzu ve askerimizi korusun" dedi. Aslan, programı düzenleyen Altındağ Belediyesi'ne teşekkür etti.



"Ülkemizi temsil edecekler"



Gençleri bu güzel günde yalnız bırakmayan Başkan Asım Balcı ise hem milli sporculara hem de askerlere başarılar diledi. Başkan Balcı, "Bugün ülkemizi başka bir ülkede temsil edecek olan, genç ve milli sporcularımızla Kızılcahamam'da bir araya geldik. Bu gençlerimiz bizi başka bir ülkenin topraklarında temsil edecek. Hepsine başarılar diliyor, kazanacakları madalyalarla göğsümüzü kabartmalarını temenni ediyorum. Öte yandan, ülkemizi yine başka bir ülkenin topraklarında, canını, kanını siper ederek temsil eden kahraman Mehmetçiklerimizi de unutmuyoruz. Gittikleri ilk günden itibaren dualarımızla daima yanlarındayız. Onların da kazanacakları zaferlerle, ülkemize, evlerine, yuvalarına sağ salim kavuşacaklarına inancımız tam. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan sayın Turgut Aslan'a da şükranlarımı sunuyorum, kendisine sağlık ve afiyetler diliyorum. Onun nezdinde, tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyor, sağlık diliyorum" dedi.



Mehmetçiğe selam



Daha sonra 15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, gençler ve milli sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA