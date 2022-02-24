Altındağ olaylarına neden olan cinayet davasında abla: Kardeşimle birlikte hayallerimi de öldürdüler

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, parkta tartıştığı Emirhan Yalçın'ı (18) bıçaklayarak öldüren, Ali Yasin Ülger'i (18) de yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriyeli Yahya Al Abdo (20) kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini ileri sürdü. Ölen Yalçın'ın ablası İrem Yalçın, "Onuna birlikte hayallerimi, geleceğimi de öldürdüler. Bunu yapanlardan şikayetçiyim" diyerek gözyaşı döktü.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürmek'ten tutuklandı. Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi. Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ömür boyu ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşı küçük olan Suriyeli A.M.A. hakkında ise Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı bir dava açıldı.