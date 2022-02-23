Altın gününde kendinden geçen Ezgi Sertel, göbek atarak kurtlarını döktü

Oyunculuğun yanı sıra sunduğu yemek programlarıyla adından söz ettiren Ezgi Sertel, 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinin yıldız oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Sertel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÖBEK ATARAK KURTLARINI DÖKTÜ

192 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Sertel, altın günündeki eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Arkadaşları ile altın gününe katılan ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları "Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık" notuyla paylaştı.