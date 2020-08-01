Altın fiyatlarındaki yükseliş, altın kaplamalı gümüşlere talebi artırdı
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Altın fiyatlarındaki yükseliş, altın kaplamalı gümüşlere talebi artırdı

Altın fiyatlarındaki yükseliş, altın kaplamalı gümüşlere talebi artırdıESKİŞEHİR'de, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı.

01.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:35

Altın fiyatlarındaki yükseliş, altın kaplamalı gümüşlere talebi artırdı

ESKİŞEHİR'de, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.

Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi. Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, "Düğün sezonu başladı. Altın fiyatları yüksek olduğu için şu an altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları bin 200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor" dedi.

YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR

Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen Kuyumcu Kenan Gül, "Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum. Takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor" diye konuştu.

BİR SENE SONRASI İÇİN ALTIN ALAN ALDI

Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak ise, "3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Pahalı ama mecbur alacağız. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Fiyatlar çok yüksek ama gittikçe de 'yükselecek' diyorlar. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, altın kaplamalı gümüşlere talebi artırdı

Kaynak: DHA

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