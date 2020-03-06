ALS hastası Ressam Yağcı, MTSO'da 'Engelsiz Renkler' sergisi açtı

06.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:14

ALS Hastası Ressam Halil İbrahim Yağcı, MTSO Sanat Galerisinde 'Engelsiz Renkler' isimli sergi açtı. Konuşmanın yanı sıra yürüme güçlüğü de çeken Ressam Yağcı, sözleriyle anlatamadığı duygularını resimleriyle dile getiriyor.



MTSO Sanat Galerisi, Ressam Halil İbrahim Yağcı'nın 'Engelsiz Renkler' isimli sergisine ev sahipliği yaptı. Küçük yaşlardan itibaren resme olan merakını her geçen gün kendi çabalarıyla biraz daha geliştiren sanatçı, 1977'de Yunus Emre Resim Yarışmasında 3'üncü oldu. Son derece aktif olan yaşamı 1996'da konulan ALS tanısıyla yavaşlayan Yağcı, resimden hiçbir zaman kopmadı.



Yağcı'nın yağlıboya 35 tablosunu sanatseverlerle buluşturan Engelsiz Renkler Resim Sergisinin açılışına, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Güneş, MTSO Meclis Üyesi Ahmet Akın, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek ile sanatseverler katıldı.



"Özgür ruhumu resimlerime yansıtıyorum"



Eskişehir'de doğduğunu ve orman köyünde büyüdüğünü anlatan Ressam Yağcı, hastalık teşhisi konulana kadar burada yaşadığını ve tam bir doğa aşığı olduğunu söyledi. Soğuk havanın ALS hastalığını olumsuz etkilemesi nedeniyle Mersin'e taşındığını anlatan Yağcı, mevcut durumda yürüme güçlüğü çekmesi nedeniyle doğadan uzak kaldığını, ancak her zaman özlem duyduğunu dile getirdi. Duyduğu özlemi tuvallerine yansıttığını, bu nedenle evinin balkonunda oluşturduğu küçük atölyesinde yağlıboya doğa resimleri ve portreler çizdiğini ifade eden Yağcı, "Gezmek isteyip de rahatsızlığım dolayısıyla gidemediğim yerleri hayal edip canlandırmaya çalışıyorum. Çocukluğumda gittim yerlerden aklımda kalanları resmediyorum" dedi.



Doğayı, özgürlüğü sevdiğini vurgulayan Yağcı, "Rahatsızlığıma kötü gelmesinin de etkisi olsa gerek, kış manzaralarını hiç sevmediğim için resimlerinde kullanmıyorum. Aynı şekilde renkli bir kişiliğe sahibim ve resimlerimde bu nedenle siyah rengi de çok göremezsiniz" ifadelerini kullandı.



Konuşma güçlüğü çekmesi nedeniyle resimlerinin sesi olduğunu vurgulayan Yağcı, bugüne kadar 3 tane kişisel, 5 tane de karma resim sergisi açtığını belirterek, ölene kadar resim çizmeye devam edeceğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA