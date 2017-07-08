Alpiş Aden House İstanbul Caddesi'ne Yeni Bir Değer Katacak

İstanbul Caddesi üzerinde yükselecek olan ve 690 daire ile 22 işyerinden oluşan 'Alpiş Aden House'un temel atma törenine; AK Parti Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ile Zekeriya Birkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Suudi Arabistan Ataşesi Prof. Dr. Mosaad Abdulmunem, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili İbrahim Güney, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Amil, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdai Yazıcı, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Celil Çolak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, İMSİAD Başkanı Adil Gökçadır, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, BURTİMDER Başkanı Yusuf Aydın Eskibozkurt, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PROJEDE 690 DAİRE, 22 İŞYERİ YER ALACAK

Törende konuşan Alpiş Group Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp şunları söyledi: "Uzun yıllar Nilüfer bölgemizde faaliyet gösterdik. Ve önceki dönem tamamladığımız Tuana Evleri projemizle de Osmangazi ilçemize ve bu bölgeye giriş yapmıştık. Şimdi 'Alpiş Aden House' ile bunu devam ettiriyoruz. 'Alpiş Aden House' projemizin hayata geçeceği bu bölgede önceleri mezbelelik bir şekilde olan bir yapı vardı. Büyükşehir belediyemizin yaptığı yatırımlarla değerlenen İstanbul Caddesi'ne yakışmayan bu alanı bizler satın alarak kentsel dönüşüme uygun bir şekilde projemizi hazırladık ve şimdi de bunun temelini atıyoruz. 136 bin m2 inşaat alanı, 26.500 m2 de proje alanıyla toplamda 690 daire ile 22 işyerinden oluşacak olan 'Alpiş Aden House'un İstanbul Caddesi'nin yükselen değerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

PROJE KAPSAMINDA YAKLAŞIK 800 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Büyükşehir'in destekleriyle projeye başladıklarını ifade eden Karaalp, proje ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"300 milyon TL maliyetle hayata geçireceğimiz bu proje, 136 bin m2 kapalı alan, 2 bin 500 m2 ticari alan, 13 bin m2 yeşil alandan oluşuyor. 24 ay sürmesini planladığımız projemizde günde ortalama 750 işçi ve 25 teknik personel istihdamı sağlanacak. Bin araçlık otoparkımızla hizmet verecek olan projemizde daire tipleri 182 adet 1 +1, 202 adet 2+1, 286 adet 3+1 ve 20 adette 5+1'den oluşuyor. Tuana Evleri projemizle yabancıya satışta iyi bir ivme yakalamıştık umarız bu projede de benzer bir ivme yakalar ülkemize döviz girdisi sağlayabiliriz. Bursamıza hayırlı uğurlu olsun."

"İSTANBUL CADDESİ BURSA'NIN ÖNEMLİ GİRİŞİ"

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de şunları söyledi: "En büyük kentsel dönüşüm Bursa'da oluyor. 0,50 emsal artışı uygulaması, turizmde tuttu, sonra konut alanlarında da yapılmaya başlandı. Güzel bir dönüşüm oldu" diyerek uygulamaların bitişik nizam yerleşim alanlarında ve semtlerde de uygulanması çalışmalarının olduğuna değindi. Kentsel dönüşümün günden güne önem kazandığını vurgulayan Başkan Altepe, "İstanbul Caddesi, Bursa'nın en önemli girişi. Burada raylı sistemde 9 istasyon yapılacak, cephe boyunca dönüşüm sağlanacak. Tüm İstanbul Caddesi'nin çehresi değişiyor, kentin en vizyonel caddesi oluyor" şeklinde konuştu.

"BU BÖLGEYE YATIRIM, GELECEĞE YATIRIM"

Temel atma törenine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, Alpiş İnşaat'ın yaptığı projelerden dolayı Osmangazi'ye katkı sağladığını ifade etti.

Dündar şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm uzun bir süredir ülkemizin gündeminde. Tabi konuşulması kadar uygulanması da çok önemli. Bizler Soğanlı'da yaptığımız ve Demirkapı başta olmak üzere daha birçok bölgede hayata geçireceğimiz projelerle modern yapılaşmanın önünü açıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde iyi işler yapıyoruz. Altyapı, imar, plan gibi konularda üzerimize düşeni yapıyor, müteahhitlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alpiş İnşaat'a bu bölgeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Böylece bu bölgenin cazibesi artacak ve buraya yatırım geleceğe yatırım olacak."

"BURSA ARTIK DAHA PLANLI BÜYÜYOR"

Törende bir selamlama konuşması yapan AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise şöyle konuştu:

"Bursa sanayi ve konut anlamında hızlı büyüyen bir şehir. Sanayinin büyüklüğü ve özellikle son 20-30 yılda gelen Bulgaristan'daki soydaşlarımızın göçleriyle şehrimizde çarpık bir yapılaşma oluşmuştu. Çok şükür hükümetimizin yaptığı çalışmalarla Bursamız artık daha planlı büyüyor. Ve günden güne modern yapılarla Bursa değerli ve kaliteli projelere ev sahipliği yapıyor ve kentin değeri artıyor. Bu artışa yaptığı seçkin projelerle katkı sunan Alpiş İnşaat'a teşekkürlerimi sunuyorum."

"İSTANBUL CADDESİ BURSA'NIN YÜZ AKI"

Törende son olarak konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, İstanbul Caddesi'nin, bölgeye yapılan yatırımlarla Bursa'nın yüz akı olduğunu belirtti.

Şahin sözlerini şöyle noktaladı:

"İstanbul Caddesi çok prestijli ve modern yapılarla birlikte ulaşım konusunda yapılan yatırımlarla ve çevre düzenlemeleriyle özel bir yer oluyor. Güçlü ve büyük Türkiye için, modern ve sağlıklı kentlerimiz için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bu manada belediyelerimizle birlikte böyle firmalarımızın çalışmalarıyla da inşallah çok prestijli projeler Bursamıza değer katacak."

Konuşmaların ardından Bursa Eski Milletvekili Ali Kul'un gerçekleştirdiği dua ile birlikte 'Alpiş Aden House' projesinin temeli atıldı.