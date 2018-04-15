Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, " Türkiye hastalıklı FETÖ yapısının bu millete ödettiği ağır bedeli hızla tamir ederek yoluna devam ediyor." dedi.

Alpay, Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi'nde düzenlenen aylık toplantısında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Alpay, burada yaptığı konuşmada, silah, tank, top, helikopter, İHA, SİHA, uydu sistemleri, roket ve füzeler gibi savunma sanayisiyle alakalı birçok ürünün yerli ve milli imkanlarla üretildiğini söyledi.

Konuşmasında FETÖ'ye değinen Alpay, "Türkiye hastalıklı FETÖ yapısının bu millete ödettiği ağır bedeli hızla tamir ederek yoluna devam ediyor. Türkiye'de sivil toplum gönüllüsü altında bu milletin değerlerine topyekün savaş açan bu milletin değerlerini yok sayan hastalıklı yapılar ortaya çıktı. FETÖ hain yapısı böyle bir örgütlü yapının ürettiği bir problemdi." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da savunma sanayisi yatırımlarıyla ilgili olarak bazı önemli görüşmelerin olacağını aktaran Alpay, şöyle devam etti:

"Jandarma Genel Komutanlığı ile Fırat Üniversitesi arasında bir protokol hazırlığı yapılıyor. Bu hazırlığa göre Allah nasip ederse Fırat Üniversitesi bünyesindeki Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda eğitim gören gençler hava merkezinin bulunduğu birimlerde staj yapma imkanı bulacak. Bu protokolle burada iyi eğitim alan gençlerimiz hemen istihdam edilecekler."