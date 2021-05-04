Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul nereli? Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisi!
Adanalı Alparslan Kuytul söylemleri ve tavırlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Alparslan Kuytul hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde ele aldık. Dün Gaziantep'te 3 ayrı camide toplanıp Ramazan ayı boyunca itikafta bulunacaklarını belirten "Alparslan Kuytul Gönüllüleri" olarak adlandırılan kişilerin sivil itaatsizlik eylemine polis müdahale etmişti. Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisi!
Adanalı Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı'nın kurucusu ve başkanı olarak ön plana çıkıyor. Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve dernek faaliyetleri ile gündem oluyor. Herkesin merak ettiği dini kanaat önderi Alparslan Kuytul hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.
ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?
Alparslan Kuytul (d. 20 Ağustos 1965, Adana), Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının manevî lideridir. 1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurdu.
Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. El-Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurmuştur. Kuytul'un İnternet üzerinden yayın yapan, kendisine ait TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli dergisinin başyazarlığını yapmaktadır.
30 Ocak 2018'de gözaltına alınan Kuytul 8 Şubat 2018'de tutuklandı. "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davanın yanı sıra Temmuz 2018'de "terör örgütlerine destek vermek" suçundan hakkında bir dava daha açıldı. 5 Aralık 2019'da tahliye edildi.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'te 3 ayrı camide toplanan "Alparslan Kuytul Gönüllüleri" olarak adlandırılan kişiler Ramazan ayı boyunca itikafta bulunacaklarını belirtmiş, dağılmaları konusunda kendilerini uyaran görevlilere direnip devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyen 76 kişi, polislerin müdahalesiyle çıkarılmıştı. Olaylarda 8 kişi gözaltına alınırken Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu kişilerin amaçlarının ibadet değil, provokasyon olduğu belirtilmişti.
BU KEZ DE ADANA'DA GERİLİM YAŞANDI
Gaziantep'te yaşanan olayın ardından bu kez de Adana'da eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindeki çok sayıda kişinin karıştığı bir olay yaşandı. Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi dün gece tam kapanma uygulanmasına rağmen sokağa çıktı. Bu nedenle polis ekipleri Kuytul ve beraberindekileri evlerine gitmesi konusunda uyardı.
UYARILARI DİKKATE ALMAYINCA GÖZALTINA ALINDILAR
Ancak uyarılara rağmen evlerine dönmeyip tam kapanmayı ihlal eden Kuytul ile çok sayıda kişi, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.
2018'DE VAKFA KAYYUM ATANMIŞTI
30 Ocak 2018 operasyonu sonrası Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına kayyum atamıştı.
DÜN GAZİANTEP'TE CAMİ'DE PROVOKASYONA KALKIŞMIŞLARDI
17 gün sürecek 'tam kapanma' tedbirleri, birtakım çevreler tarafından provokasyon malzemesine dönüştürülmüştü.
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından Gaziantep'te bir camide provokasyona imza atılmıştı. Gaziantep'teki müdahalenin ardından Furkan Vakfı'ndan 8 kişi gözaltına alınmıştı.
GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Gaziantep Valiliği, sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada hızla yayılan polis ekipleri ile bekçilerin camide itikafa girmek isteyen gruba müdahalesi ile ilgili açıklama yaptı. Yaşanan olayın provokasyon olduğunu vurgulayan Gaziantep Valiliği, konu ile ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
"PROVOKASYON YAPILARAK SİVİL İTAATSİZLİKTE BULUNULMUŞTUR"
Olayın provokasyon olduğu vurgulanan açıklamada, "Özetle bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır" denildi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve HizmetVakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir" ifadeleri yer aldı.