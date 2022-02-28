Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu yok mu, neden yok? 28 Şubat Pazartesi bu akşam Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKTU BUGÜN YOK MU, NEDEN BAŞLAMADI?

Alparslan: Büyük Selçuklu normalde her Pazartesi saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün TRT 1'de Şule Belgeseli ekranlara gelecek. Şule belgeseli bittikten sonra Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:45 'de yeni bölümüyle başlayacaktır. Yani Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:00 'da değil saat 20:45 'de başlıyor. Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Maria, kendisine verilen görevi başarabilecek mi?

#AlparslanBüyükSelçuklu yeni bölümüyle bu akşam 20.45'te @trt1'de! @EvcenF"