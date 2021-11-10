Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? 'Emir Bozan' Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında? Ferit Kaya dizileri ve filmleri
TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi yapımlardan biri de Uyanış Büyük Selçuklu'dur. Dizide merak edilen karakterlerden biri Emir Bozan oluyor. Alparslan: Büyük Selçuklu ismiyle yayınlanan dizide rol karakter hakkındaki detaylar merak ediyor. Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? 'Emir Bozan' Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında? Ferit Kaya dizileri ve filmleri! Emir Bozan tarihte kimdir, ne zaman öldü, nasıl öldü?
Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçen sene TRT 1 ekranlarında Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan'ı oynayan Ferit Kaya'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? 'Emir Bozan' Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında? Ferit Kaya dizileri ve filmleri! Emir Bozan tarihte kimdir, ne zaman öldü, nasıl öldü?
Sultan Alparslan ve Sultan Melihşah zamanında yaşamış olan Emir Bozan sırası ile orduda askerlik, komutanlık ve emirlik yapmış 1094 yılında vefat etmiştir. Sultan Alpaslan zamanında orduda komutanlığa kadar yükselmiş ve emir unvanı almıştır. Sultan Melikşah Halep'i fethettikten sonra Urfa'nın fethini sağlayan Emir Bozan'a Urfa emirliğini vermiştir.
Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı 8 Kasım 2021 Pazartesi günü seyircisiyle başladı. Alpaslan: Büyük Selçuklu ekibine Çukur dizisinin Murtaza'sı Ferit Kaya da Emir Bozan karakteri ile diziye katıldı. Yani, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Emir Bozan karakterini canlandıran isim Ferit Kaya'dır.
Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde doğmuştur. Ferit KayaZaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan 'Kötü Yol' (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.
Ferit Kaya son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya Arka Sokaklar 'da Azminin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya 'da Hamit karakteriyle Rol Almıştır. 2020'de ise Çukur dizisinde Feriğin Murtaza karakterini canlandırmaktadır.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2006 – Erkekler Ağlamaz
2007 – Menekşe ile Halil
2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı
2007 – Yersiz Yurtsuz
2007 – Zeynep'in Sekiz Günü
2008 – Ali'nin Sekiz Günü
2008 – Butimar
2008 – Güneşin Oğlu
2008 – Karamel
2008 – Merdiven Altı
2008-2009 – Kavak Yelleri
2009 – Kollama
2009 – Beş Şehir
2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 – Gecenin Kanatları
2009 – Kül ve Ateş
2009 – Kısa'ca Ramazan
2009 – Mukadderat
2010 – Sessiz Çocukları
2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2011 – Muhteşem Yüzyıl
2012 – Bu Son Olsun
2012 – Kötü Yol
2013 – Kayıp
2014 – Annemin Şarkısı
2014 – Emanet
2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem
2015 – Niyazi Gül Dörtnala
2015 – Öyle ya da Böyle
2015-2017 – Aşk ve Mavi
2016 – Boşu Bir Yerde
2016 – Familya
2016 – Sahipli
2016 – Arka Sokaklar
2017 – Adı Efsane
2017 – Dayan Yüreğim
2018 – Bir Deli Rüzgâr
2018 – Ölümlü Dünya
2019 – Kuzgun
2019 – 7. Koğuştaki Mucize
2019-2021 – Çukur
2021 – Fatma
2021 – Mavera
2021 – Uyanış: Büyük Selçuklu Alparslan