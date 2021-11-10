Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçen sene TRT 1 ekranlarında Uyanış: Büyük Selçuklu yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan'ı oynayan Ferit Kaya'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir? 'Emir Bozan' Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında? Ferit Kaya dizileri ve filmleri! Emir Bozan tarihte kimdir, ne zaman öldü, nasıl öldü?

EMİR BOZAN KİMDİR?

Sultan Alparslan ve Sultan Melihşah zamanında yaşamış olan Emir Bozan sırası ile orduda askerlik, komutanlık ve emirlik yapmış 1094 yılında vefat etmiştir. Sultan Alpaslan zamanında orduda komutanlığa kadar yükselmiş ve emir unvanı almıştır. Sultan Melikşah Halep'i fethettikten sonra Urfa'nın fethini sağlayan Emir Bozan'a Urfa emirliğini vermiştir.

EMİR BOZAN'I CANLANDIRAN KİŞİNİN GERÇEK ADI NEDİR?

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı 8 Kasım 2021 Pazartesi günü seyircisiyle başladı. Alpaslan: Büyük Selçuklu ekibine Çukur dizisinin Murtaza'sı Ferit Kaya da Emir Bozan karakteri ile diziye katıldı. Yani, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Emir Bozan karakterini canlandıran isim Ferit Kaya'dır.

FERİT KAYA KİMDİR?

Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde doğmuştur. Ferit KayaZaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan 'Kötü Yol' (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.

Ferit Kaya son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya Arka Sokaklar 'da Azminin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya 'da Hamit karakteriyle Rol Almıştır. 2020'de ise Çukur dizisinde Feriğin Murtaza karakterini canlandırmaktadır.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2006 – Erkekler Ağlamaz

2007 – Menekşe ile Halil

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı

2007 – Yersiz Yurtsuz

2007 – Zeynep'in Sekiz Günü

2008 – Ali'nin Sekiz Günü

2008 – Butimar

2008 – Güneşin Oğlu

2008 – Karamel

2008 – Merdiven Altı

2008-2009 – Kavak Yelleri

2009 – Kollama

2009 – Beş Şehir

2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009 – Gecenin Kanatları

2009 – Kül ve Ateş

2009 – Kısa'ca Ramazan

2009 – Mukadderat

2010 – Sessiz Çocukları

2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2011 – Muhteşem Yüzyıl

2012 – Bu Son Olsun

2012 – Kötü Yol

2013 – Kayıp

2014 – Annemin Şarkısı

2014 – Emanet

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem

2015 – Niyazi Gül Dörtnala

2015 – Öyle ya da Böyle

2015-2017 – Aşk ve Mavi

2016 – Boşu Bir Yerde

2016 – Familya

2016 – Sahipli

2016 – Arka Sokaklar

2017 – Adı Efsane

2017 – Dayan Yüreğim

2018 – Bir Deli Rüzgâr

2018 – Ölümlü Dünya

2019 – Kuzgun

2019 – 7. Koğuştaki Mucize

2019-2021 – Çukur

2021 – Fatma

2021 – Mavera

2021 – Uyanış: Büyük Selçuklu Alparslan

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet