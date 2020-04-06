Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar - Haberler
Murat Türköz, Koronavirüs, Azerbaycan, Ardahan, Güncel

Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar

ARDAHAN'dan gelin getirmek için Azerbaycan'a giden damat Türkay Türköz (32), amcasının oğlu Murat Türköz (42) ve eşi Aybeniz Türköz (35) koronavirüs nedeniyle kapılar kapanınca mahsur kaldılar.

06.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:18
Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar

ARDAHAN'dan gelin getirmek için Azerbaycan'a giden damat Türkay Türköz (32), amcasının oğlu Murat Türköz (42) ve eşi Aybeniz Türköz (35) koronavirüs nedeniyle kapılar kapanınca mahsur kaldılar. Azeri eşi Şahnisa ile Türkiye'ye dönmek için Azerbaycan'da bekleyen Türkay Türköz, "Koronavirüs mutluluğuma engel oldu" dedi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Meryem köyünde oturan Sadegül-Zeki Türköz çiftinin altı çocuğundan tek erkek olan Türkay Türköz, evlenmek için amcasının oğlu Murat Türköz (42) ve Azeri uyruklu eşi Aybeniz Türköz (35) ile birlikte 11 Mart'ta Azerbaycan'ın Kazak kentinin Işıklı köyüne gitti. Türköz, burada kuzeninin eşinin arkadaşı Azeri kızı Şahnisa Mehmedova ile yüzük taktı. Orada yapılan düğünün ardından Türkay ve Şahnisa Mehmedova Türköz çifti ile kuzeni Murat ve eşi Aybeniz Türköz çifti, Türkiye'ye dönmek üzere 13 Mart'ta yola çıktı. Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'na gelen Türköz çifti, koronavirüs nedeniyle kapıların kapatılması üzerine giriş yapamadı. Sınırda bir süre bekleyen yeni evli çift ile akrabaları, geçişlerine izin verilmeyince Kazan kentindeki Işıklı köyüne geri dönmek zorunda kaldı.

OĞLU VE GELİNİ İÇİN YARDIM İSTEDİAnne ve babasını arayan Türkay Türköz, Türkiye'ye giriş yapamadıklarını söyledi. Çocuklarının Azerbaycan'da eşi ve yakınları ile birlikte mahsur kalmasından dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını söyleyen anne Sadegül Türköz (58), "Evlenmek için gurbete giden oğlum ve yakınlarımız Azerbaycan'da gelinimizle birlikte mahsur kaldı. Düğün yemeklerini bile hazırlamıştım. Mutluluğumuz, kapılar kapanınca üzüntüye döndü. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyorum. Evde görme engelli eşimden başka kimse yok. Oğlum bizim tek tutanağımızdı. Evladımın vatanına dönmesi için devlet büyüklerimizin yardımını istiyorum" diye konuştu.'KAPILARIN KAPANDIĞINI ÖĞRENDİK'

Anne ve babası ile cep telefonu ile sık sık görüşerek hasret giderdiğini söyleyen Türkay Türköz, "Amcamın oğlu Murat Türköz'ün Azeri olan eşinin ülkesinde bir kız arkadaşı vardı. Telefonla tanıştık, görüştük ve evlenmeye karar verdik. Murat Türköz ve eşi Aybeniz ile birlikte 11 Mart'ta Azerbaycan'a gidip Şahnisa'yı istedik. Ailesi 'evet' deyince orada yüzük taktık. 13 Mart günü döndüğümüzde kapıların koronavirüs nedeniyle kapandığını öğrendik. Türkiye'ye giremedik ve eşimin köyüne geri döndük. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü köyde annem ve babam yalnız yaşıyor. Babam görme engelli. Ailemin tek erkek çocuğuyum. Evde hayvanlarımız var. Tarlaların sürülmesi lazım. İşlerimiz hep kaldı" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, 'Kıymetlim' dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi
Dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? Uzman isim yanıtladı Haberler
Dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? Uzman isim yanıtladı
Dünyaca ünlü milyarder iş insanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Dünyaca ünlü milyarder iş insanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Caner Erkin Aleyna Tilki Erkan Petekkaya
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Almaya gittikleri gelinle Azerbaycan'da mahsur kaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 10:31:05. #1.15#
title