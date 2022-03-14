Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi - Haberler

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Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi

AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u taşıyan uçağın gelişi Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un uçaktan inmesi Olaf Scholz'un Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanması Olaf Scholz'un tören kıtasını selamlaması Olaf Scholz'un makam aracına binmesi...

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u taşıyan uçağın gelişi

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un uçaktan inmesi

Olaf Scholz'un Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanması

Olaf Scholz'un tören kıtasını selamlaması

Olaf Scholz'un makam aracına binmesi ve aracın hareket etmesi ANKARA - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi

AA / Ferhat Barulay - Güncel

Esenboğa Havalimanı, Olaf Scholz, Türkiye, Almanya, Güncel, Haberler

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