Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pakistan'da
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pakistan'da

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pakistan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pakistan'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pakistan'da

İSLAMABAD - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Maas, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Maas toplantıda yaptığı konuşmada, Taliban'ın son açıklamalarında hiçbir misilleme olmayacağına ve ülkede insan haklarını korunacağına dair güvence vermelerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Afganistan'daki durumun "önemli ölçüde" değiştiğini aktaran Maas, Pakistan'ın Afganistan, Almanya ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yardım ettiğini açıkladı. Maas, mevkidaşı Qureshi ile yaptığı görüşmede Afganistan'ı ele aldıklarını belirterek, Pakistan'a Afganistan'daki Almanya vatandaşlarını tahliye ettiği için teşekkür etti.

Qureshi ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Afganistan'da birkaç gün içinde yeni hükümetin kurulmasını beklediğini ifade etti. Qureshi, Afganistan'da insani yardımların devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Afganistan'da ekonomik çöküşün yaşanmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı. Qureshi, Almanya'nın bu konuda doğru kararlar alacağını umduğunu aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pakistan'da
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pakistan'da
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pakistan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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