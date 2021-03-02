Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek
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Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek

02.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:04

Oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir yaşadığı Almanya'da koronavirüs aşılamasının yavaş ilerlemesinden rahatsız olunca aşı yaptırmak için Türkiye'ye dönüş yapmaya karar verdi.

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli, dünya genelinde 2,5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Avrupa'da görüldüğü ilk günden beri Almanya'da yaşıyor.

AŞI OLMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Ünlü oyuncu, projelerin yanı sıra Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süre ailesiyle İstanbul'da kalacak. Ocak ayında kızı Lily Koi'ye hamile kaldıktan sonra Berlin'deki evinden çıkmayan Meryem Uzerli'nin, bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.

Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek

SEVGİLİSİ EŞLİK EDECEK

Türkiye'de daha çabuk aşı olacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya, ABD'li iş insanı sevgilisi de eşlik edecek.

Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek
Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek
Haber Yorumları (13)
VATANDAŞ: Gerçek değil, reklam. Sanki aşı olmak için herkes yarışıyor. Olmak istemeyenlerin sayısı daha fazla
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AA: Gelsin gelsin. Bizde sadece ünlülere aşı vuruyorlar zaten.
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CAN DEP: Almanya seni cok arar cook..
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