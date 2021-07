Almanya'da Stolberg bölge sakinleri selde yaşananları anlattı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Stolberg'de bölge sakinleri yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattılar.

"20 YIL BULAŞIK YIKADIM DÜKKAN AÇMIŞTIM O DA GİTTİ"

Iraklı olduğunu söyleyen Hacı konuyla ilgili olarak "Benim dükkanım gitti. Arabam gitti. Hiçbir şey kalmadı. 20 senedir Almanya'da bulaşık yıkıyorum. Bir dükkan yaptım. O da gitti, araba da gitti" dedi. Süpermarket işletmecisi Tacettin Demirtaş, "Hasarımız büyük, marketimiz kullanılmaz halde. Her şeyi attık çöpe. Üç günden beri suları boşaltmaya, çalışıyoruz. Zararımız büyük ama hamdolsun canımıza bir şey gelmedi. Gerçekten mağdur durumdayız, belki de aylar süren bir zararımız olacak. Pandemi sonucu bir rahatlık oldu, işimiz açıldı zannettik. Buna da şükür canımıza bir şey gelmedi. Jeneratörlerimiz önceden yoktu, tedariksizdik. Netice itibariyle komşudan, sağdan soldan bulduk. 3-4 jeneratörle beraber yaklaşık 1,5 metre olan suyu bunlarla çektik. Elektriğimizi günlerdir bunlarla alıyoruz." şeklinde konuştu.

ARACI SEL SULARIYLA GİTTİBaşka bir vatandaş selle ilgili olarak, "40 senedir böyle bir afet görmedik. Can kaybımız ama mal zararımız var" ifadelerini kullanırken, başka bir vatandaş ise Stolberg'de elektrik ve su olmadığını ifade ederek, "Su yükselmeye başladı, yükseldi. Ben arabayı bıraktım yolda kaçtım. Araba gitti. Çok felaket oldu, ben böyle bir şey görmedim daha önce" dedi.

"HER ŞEY SU ALTINDA KALDI"41 yıldır Almanya'da olduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise "İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor" diyerek, bahçe duvarının yıkıldığını ve evdeki tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi. İsmini vermeyen bir Alman vatandaşı ise "Bu savaş kadar kötü bir felaket. Tahmin edilmeyecek kadar hasarlarımız var. Sel her şeyi aldı götürdü. Bodrumlarımız, garajlarımız her şey su altında kaldı hiçbir şeyi kurtaramadık" dedi.Ayşe Taşdemir yaşananları şu şekilde anlattı: "Sular biraz biraz çoğalmaya başladı. Dedik bize bir şey olmayacak. Sular çoğaldı, evimizin içi dolmaya başladı. Bodrum katı, birinci kat hep sularla doldu. Eşyalarımızın hepsi gitti. Az evvel ekmeğin arasına soğan koyduk onu yedik, elimizden geldiği kadar. Ocak yok elektrik yok. Biz hep mağdur olan afet bölgelerine yardım ederdik, mağdur olan şimdi biz olduk biz muhtaç olduk. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Allah'a şükür ki çocuklarımıza ve canımıza bir şey olmadı.""İHTİYAÇ SAHIPLERINE ÇORBA DAĞITIMIMIZ OLDU"Stolberg IGMG Cami Başkanı Seyfettin Dinç ise şu şekilde konuştu: "İhtiyaç sahiplerine çorba dağıtımımız oldu. Gerçekten çok memnun kaldılar. Stolberg çok vahim bir durumda. Binalar, yollar talan olmuş, herkes eşyalarını sokaklara atıyor. Bu yıkım sel felaketinden oldu. Sel felaketi de o kadar vahimdi ki barajların kapaklarının açılmasıyla su 2 katına çıktı yağmur suyuyla beraber. Ev yıkımları oldu, sokaklar talan oldu, yani çok vahim durumda halk. Spor salonlarına, okullarına yerleştirdiler halkı. Olay anında biz evde mahsur kaldık. Kapımızın önü bir göl alanına döndü ve çıkamadık evden. İtfaiye bizi traktörle kurtardı. Aşçı olan Recep Buyurman da 3-4 günden beri yoğun çalıştıklarını ifade ederek, güzel tepkiler aldıklarını belirtti.

"ÇOK KÖTÜ BİR GÜNDÜ"

Hüseyin Yaman yaşananlarla ilgili olarak, "Olay anında biz evdeydik. Sular yükseldi evde mahsur kaldık. Bizleri evlerden iş makinalarıyla çıkardılar. Suyun seviyesi gece yükseldi. Sabah geldiğimizde evimiz girilemeyecek durumdaydı" dedi. İsmini vermeyen bir başka Alman vatandaşı ise, "Biz burada Zwieifal'da dere kenarında oturuyoruz. Hassel deresi normalde sakin bir deredir. Akıntı yükselmişti. Erken saatlerde sokağın üstünden hızlı akıntı gelmeye başladı. Önündeki duvarı yıktı önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Sel suları bodrum ve birinci katlar dahil doldurdu, çok kötü ama çok kötü bir gündü" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı