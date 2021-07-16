Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel hangi şehirde, hangi ilçede oldu? Sel hangi eyalette oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel hangi şehirde, hangi ilçede oldu? Sel hangi eyalette oldu?

Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel hangi şehirde, hangi ilçede oldu? Sel hangi eyalette oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika: Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Felaket nedeniyle Belçika'da ise 9 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel felaketi hangi ilde ve hangi ilçede yaşandı? İşte detaylar...

Almanya sel felaketi hangi şehirde oldu? Almanya'da sel hangi eyalette oldu? Alamya'da sel hangi ilçede yaşandı? İşte son dakika gelişmeleri sizlerle...

ALMANYA'DA SEL Mİ OLDU?

Son dakika: Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. Yetkililer felaket nedeniyle kayıp olanların sayısını bin 300 olarak açıkladı.

Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, görevlerinin selden etkilenen riskli bölgelerdeki halkın tahliyesi ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşmak olduğunu ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Alman ordusunun da arama-kurtarma çalışmalarına 850 askerle destek verdiği kaydedildi. Yetkililer bin 300 kişininse kayıp olduğunu duyurdu.

ALMANYA'DA SEL NEREDE OLDU? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Sel ve su baskınları Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde yaşandı.

Rheinland-Pfalz eyaleti haritadaki yeri:

Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel hangi şehirde, hangi ilçede oldu? Sel hangi eyalette oldu?

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti haritadaki yeri:

Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel hangi şehirde, hangi ilçede oldu? Sel hangi eyalette oldu?

MERKEL,VATANDAŞLARA YARDIM SÖZÜ VERDİ

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi. Başkent Washington DC'de gazetecilere açıklama yapan Merkel, hükümetin selden etkilenenlere nasıl yardım edebileceği konusunda Maliye ve İçişleri Bakanlarıyla temas halinde olduğunu belirtti. Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu aktararak, farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını açıkladı.

TÜRKİYE'DEN ALMANYAYA TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili taziye açıklaması yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da geçtiğimiz çarşamba günündeki bu yana ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland Pfalz eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağış sonucunda pek çok yerleşim yerinde su baskınları ve seller yaşanırken, çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Seda Sayan Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Şaban Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel hangi şehirde, hangi ilçede oldu? Sel hangi eyalette oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:16:33. #1.15#

title