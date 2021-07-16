Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel hangi şehirde, hangi ilçede oldu? Sel hangi eyalette oldu?

Son dakika: Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Felaket nedeniyle Belçika'da ise 9 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Almanya'da sel nerede oldu? Almanya'daki sel felaketi hangi ilde ve hangi ilçede yaşandı? İşte detaylar...

Almanya sel felaketi hangi şehirde oldu? Almanya'da sel hangi eyalette oldu? Alamya'da sel hangi ilçede yaşandı? İşte son dakika gelişmeleri sizlerle... ALMANYA'DA SEL Mİ OLDU? Son dakika: Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. Yetkililer felaket nedeniyle kayıp olanların sayısını bin 300 olarak açıkladı. Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, görevlerinin selden etkilenen riskli bölgelerdeki halkın tahliyesi ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşmak olduğunu ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Alman ordusunun da arama-kurtarma çalışmalarına 850 askerle destek verdiği kaydedildi. Yetkililer bin 300 kişininse kayıp olduğunu duyurdu. ALMANYA'DA SEL NEREDE OLDU? HARİTADAKİ YERİ NERESİ? Sel ve su baskınları Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde yaşandı. Rheinland-Pfalz eyaleti haritadaki yeri: Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti haritadaki yeri: MERKEL,VATANDAŞLARA YARDIM SÖZÜ VERDİ ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi. Başkent Washington DC'de gazetecilere açıklama yapan Merkel, hükümetin selden etkilenenlere nasıl yardım edebileceği konusunda Maliye ve İçişleri Bakanlarıyla temas halinde olduğunu belirtti. Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu aktararak, farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını açıkladı. TÜRKİYE'DEN ALMANYAYA TAZİYE MESAJI Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili taziye açıklaması yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.