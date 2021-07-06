Almanya'da 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin'in dedesi: Bu karakterde değil
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Almanya'da 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin'in dedesi: Bu karakterde değil

Almanya'da 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin'in dedesi: Bu karakterde değil
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ALMANYA'da, para dağıtım şirketinde çalışan ve 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğu öne sürülen Yasemin Gündoğan'ın (28), Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan dedesi Mehmet (82) ve babaannesi Fethiye Gündoğan (78), torunlarının böyle olaya karıştığına inanmadıklarını söyledi.

ALMANYA'da, para dağıtım şirketinde çalışan ve 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğu öne sürülen Yasemin Gündoğan'ın (28), Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan dedesi Mehmet (82) ve babaannesi Fethiye Gündoğan (78), torunlarının böyle olaya karıştığına inanmadıklarını söyledi. Mehmet Gündoğan, "Torunum bu karakterde değil" dedi.

Almanya'nın Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre, 8 milyon euro ile ortadan kayboldu. Gündoğan'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Gündoğan'ın, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Neneli Mahallesi'nde yaşayan babaannesi Fethiye Gündoğan, olayla ilgili konuştu. Torununun böyle bir olaya karıştığına inanamadığını belirten Gündoğan, "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi. Ekonomik olarak da durumu iyi olan birisi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Torunum daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum. İnşallah canına bir şey gelmez" dedi.

'YERİNİ BİLSEM POLİSE ŞİKAYET EDERİM'

Dede Mehmet Gündoğan ise yaşananları 3 gün önce öğrendiğini belirterek, "Ne olduğunu, neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Torunum bu karakterde biri değil. İnanın, yerini bilsem polise şikayet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz. Bu işin arkasında mafya veya başka birilerinin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah canına bir şey gelmeden bulunur" diye konuştu.


Almanya'da 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin'in dedesi: Bu karakterde değil

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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