Almanya Başbakanı Olaf Scholz Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Anıtkabir'i ziyaret etti

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Anıtkabir'i ziyaret etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

ANKARA (AA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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