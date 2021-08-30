Almanya, Afganistan'dan tahliyelerde verdiği destek için Özbekistan'a teşekkür etti
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Almanya, Afganistan'dan tahliyelerde verdiği destek için Özbekistan'a teşekkür etti

Almanya, Afganistan'dan tahliyelerde verdiği destek için Özbekistan'a teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'dan tahliyelerde sağladığı lojistik destekten dolayı Özbekistan'a teşekkür etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'dan tahliyelerde sağladığı lojistik destekten dolayı Özbekistan'a teşekkür etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ülkede temaslarını sürdüren Alman mevkidaşı Maas ile bir araya geldi.

Görüşmede iki bakan, Özbek-Alman ilişkilerinin yanı sıra Afganistan'daki durumla ilgili detaylı fikir alışverişinde bulundu.

Maas görüşmede, Alman ve diğer yabancı uyrukluların Afganistan'dan tahliyesini organize etmedeki yardımlarından dolayı Özbek tarafına teşekkür etti.

Görüşmede taraflar, Afganistan ile ilgili meselelerde yakın iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile birer telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki Alman vatandaşlarının Özbekistan üzerinden tahliyesi meselesini ele almıştı.???????

Almanya da Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Kabil-Taşkent arasında çok sayıda tahliye uçuşu gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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