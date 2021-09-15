Alman vatandaşı olan adam törenle Müslüman oldu

Kayseri'de Almanya vatandaşı 38 yaşındaki Dennis Patrıck isimli adam, İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci başkanlığında İl Müftlüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimi ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan ihtida merasimi İl Müftü Vekili İzci'nin, İslam Dini'nin temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Dennıs Patrıck'in kelime-i şahadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu. İl Müftü Vekili İzci, Dennıs Patrıck'in bundan sonra Deniz ismini kullanacağını kaydetti.

Duygularını dile getiren Alman vatandaşı Deniz, "Almanya'da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilendim ve Müslüman olmaya karar verdim." dedi.

İhtida töreni sonrasında İl Müftü Vekili İzci, Deniz'e İhtida Belgesi'ni takdim ettikten sonra, Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Almanca Kur'an-ı Kerim Meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

İhtida merasimine İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı, Deniz ve arkadaşları ve arkadaşlarının ailesi katıldı. - KAYSERİ