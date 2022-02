All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix | All Of Us Are Dead 2. sezon gelecek mi? All Of Us Are Dead konusu nedir, oyuncuları kim?

All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Güney Kore yapımı 'All Of Us Are Dead' dizisi, yayınlandığı günden itibaren 3 gün içinde dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenenleri arasında yerini aldı. All Of Us Are Dead 2. sezon gelecek mi? All Of Us Are Dead konusu nedir, oyuncuları kim?

ALL OF US ARE DEAD KONUSU

All Of Us Are Dead, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Bir zombi virüsü bir okulu hızla etkisi altına alır. Virüs öğrencilerin bir kısmını yok ederken, sağ kalan öğrenciler, hayatta kalmak ve okuldan kaçmak için birlikte savaşır.

OYUNCULARI

İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin kadrosunda, Harrison Xu, Victoria Grace, Darren Keilan, Lisa Yamada, Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi ve Lim Jae-hyeok gibi isimler bulunuyor.

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Zombi temalı 'All Of Us Are Dead', Squid Game ve Hellbound'un ardından böyle bir başarıya ulaşan üçüncü Güney Kore dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Dizi, 25'ten fazla ülkede 1. sırada yer alırken 20'den fazla ülkede de 2. sıraya yerleşti.

All of Us Are Dead'in ikinci bir sezonunun çıkıp çıkmayacağı oldukça fazla tartışılıyor. Dizinin ikinci sezonunun çıkacağı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak geri dönebileceğine dair bazı nedenler öne sunuluyor.

