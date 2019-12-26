ALKÜ'de insanlığın ortak mirası Kudüs konuşuldu

26.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:30

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) "İnsanlığın Ortak Mirası: Arz-ı Mukaddes Kudüs" adlı bir konferans düzenlendi.



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) Fikir ve Medeniyet Kulübü tarafından Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Selim Karahasanoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, İlahiyatçı-Yazar Dr. Erkan Aydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Şiir dinletisinin de gerçekleştiği programın son bölümünde Rektör Kalan ile Rektör Yardımcısı Karahasanoğlu, Kudüs gezisine gidecek öğrencileri belirlemek için kura çekilişini gerçekleştirdi. Sadece programa katılan öğrencilerin katılabildiği çekiliş sonucunda iki öğrenci Kudüs'e gitmeye hak kazandı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşunun gerçekleşmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye davet edilen kulübün danışman hocası Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Köse'nin selamla konuşmasıyla devam etti. Köse, "Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama Duvarı üç semavi dinin bu şehirdeki kutsallardır. Osmanlı Devleti bu kutsallara büyük bir saygı göstermiş; onları özenle korumuştur. Bu topraklar bir zamanlar hoşgörünün de aynası olmuştur. Şehirdeki camiler, kiliseler ve sinagoglar bunun en büyük delilidir" dedi.



"Kudus en huzurlu günlerini Osmanlı döneminde yaşadı"



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Kudüs İnsanlık tarihi ile yaşıt kutsal bir şehirdir. Yeryüzünün kadim şehirlerinden olması hasebi ile köklü bir mirasa sahip olan Kudüs insanların serüvenine tanıklık eden evrensel bir değerdir. Kudüs denince akla dinler, medeniyetler ve kültür gelir. Birçok peygamberlerin hatırasını barındıran Kudüs İslam'ın Çağlar üstü hakikatlerini ve insanlığın ortak değerlerini temsil eden kutlu bir beldedir. Bu yönüyle Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Tarihi serüveni boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla da Kudüs'ün tarihi bir medeniyetler tarihidir. Kudüs her dönem ecdat Osmanlı'nın gündemin de olmuştur. Kudüs en huzurlu günlerini Osmanlı döneminde yaşamıştır. Kutsal mekanlar hatırına Osmanlı Kudüs'e farklı dönemlerde vakıflar ve sosyal tesislerle donatmıştır.



Rektör Kalan'ın ardından programı gerçekleştirmek üzere İlahiyatçı-Yazar Dr. Erkan Aydın sahneye davet edilerek "İnsanlığın Ortak Mirası: Arz-ı Mukaddes Kudüs" adlı konferans başladı. Aydın da, "İnsanlığın Ortak Mirası Kudüs'le ilgili hissiyatımızı paylaşmak için bugün buradayım. Kudüs şiirlerde de ifade edildiği gibi çok kelimelerle anlatılabilecek bir yer değildir. Bugün biraz hissiyatım, biraz da tarihle Kudüs üzerinden bilgi vermeye gayret edeceğim. Beni buraya davet eden başta Sayın Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan olmak üzere Fikir ve Medeniyet Kulübüne de teşekkür ederim" diyerek Kudüs'ün tarihi derinlikleri hakkında salonda bulunanları bilgilendirdi.



Programın sonunda, Rektör Kalan, Dr. Aydın'a Alaaddin Keykubat Müdürünü takdim etti - ANTALYA

Kaynak: İHA