Aliyev'den 15 Temmuz Mesajı: 15 Temmuz kararlı liderliğin ve güçlü iradenin zaferidir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliyev'den 15 Temmuz Mesajı: 15 Temmuz kararlı liderliğin ve güçlü iradenin zaferidir

Aliyev'den 15 Temmuz Mesajı: 15 Temmuz kararlı liderliğin ve güçlü iradenin zaferidir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.  Aliyev mesajında "Türkiye Devletine yönelik bu ihanet, ancak sizin büyük fedakarlığınız ve kardeş halkın sizin etrafınızda kenetlenmesi sayesinde önlendi. Milli birlik ve dayanışmanın, kararlı liderliğin ve güçlü iradenin şaşası olan bu büyük zafer, Türk halkının sonsuza kadar hafızasında kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev 15 Temmuz mesajında "Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünü anıyor. Darbe girişimini önlemek için canını veren şehitlerimizi derin saygı ve hürmetle anıyorum. Türkiye Devletine yönelik bu ihanet, ancak sizin büyük fedakarlığınız ve kardeş halkın sizin etrafınızda kenetlenmesi sayesinde önlendi. Milli birlik ve dayanışmanın, kararlı liderliğin ve güçlü iradenin şaşası olan bu büyük zafer, Türk halkının sonsuza kadar hafızasında kalacaktır.

Hiç şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenin son yıllarda sizin bilge liderliğinizle siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye devletçiliği için önemini bir kez daha vurgulamaktadır.Azerbaycan halkı ve devleti, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınayarak net tutumunu ortaya koymuştur. Türkiye her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi, Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve işbirliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bugün en üst seviyede.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, müttefik ilişkilerimizi kalite olarak yeni bir düzeye taşıyarak, işbirliğimizin gelecekte yönlerini belirliyor. Azerbaycan-Türkiye birliğinin ve kardeşliğinin 'Bir Millet, İki Devlet' sloganıyla daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak amacıyla ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi
Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aliyev'den 15 Temmuz Mesajı: 15 Temmuz kararlı liderliğin ve güçlü iradenin zaferidir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:43:36. #1.15#

title