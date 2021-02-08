Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğu ilk kez hastanede buluştu
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Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğu ilk kez hastanede buluştu

08.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:08

Buse Varol ve Alişan çiftinin ikinci bebekleri Eliz, cumartesi günü dünyaya geldi. Çiftin ilk çocukları Burak ile Eliz, ilk kez hastanede bir araya geldi. Varol da hayatlarının en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

"TARİFİ OLMAYAN DUYGULAR YAŞADIK"

İki çocuğuyla hastane odasında peş peşe poz veren çiftten Buse Varol, duygusal anlarını sosyal medya hesabından anlamlı bir notla paylaştı. Oğlu Burak ile kardeşinin ilk tanışma anını da yayınlayan Varol, paylaşımına "Allah'a annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az. Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak. Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz" notunu ekledi.

İşte çiftin kısa sürede binlerce beğeni alan pozları...

Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğuyla hastanede aile pozu verdiler
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğu ilk kez hastanede buluştu

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Haber Yorumları (1)
BRO: Aile, tüm bireyler için insanın mahremi ve özelidir. Bunlar her anlarını sosyal medyada paylaşıyor. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum!
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