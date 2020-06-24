Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler! Ünlü şarkıcı Ali Şan 2 yaşındaki çocuğu, eşi Buse Varol ve çocuğunun bakıcısının olduğu araçla seyrederken kaza yaptı. Alişan'ın aracı takla attı ve metrelerce sürüklendi. Peki, Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? İşte, Ali Şan'ın kazasının detayları…

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı. Korku dolu anların yaşandığı kaza sonrası vatandaşlar Ali Şan'ı ve ailesinin dorumunu merak etti. Peki, Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Alişan nerede kaza yaptı?

ALİŞAN NEREDE KAZA YAPTI?

Alişan, İzmir'e giderken İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

ALİŞAN NEDEN KAZA YAPTI?

Ali Şan aracının sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra kaza geçirdi.

KAZA NASIL OLDU?

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

ALİŞAN KAZASINDA NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki çocuğuyla bakıcısının içinde olduğu araç takla atarak 30 metre sürüklendi. Korkunç kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, "Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" diye konuştu

AKS NEDİR?

Halk arasında dingil adıyla da anılan aks, motorlu araçlarda diferansiyel sisteminden çıkan dönme hareketini tekerleklere ileten çelik mildir. Bir diğer deyişle motorun sağladığı gücü ve torku tekerleğe aktaran parçadır. Bunu yaparken yolcular da dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenir. Ayrıca araç hızlanırken, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında ya da frene basıldığında güvenliği ve konforu sağlamakla yükümlüdür.

AKS ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Aks, kullanılacağı aracın sınıfına göre farklı özelliklere sahip olur.

Yarım Serbest Aks: Bazı otomobillerde, 4x4 modellerin arka akslarında ve kamyonetlerde kullanılır. Araçlarda sıkça kullanılan aks modelidir.

Tam Serbest Yüzücü Aks Mili: Diğer aks çeşitleri yükle de ilgiliyken tam serbest yüzücü aks, diferansiyelden gelen dönüş hareketini tekerleğe iletir. Yükle ilgili işler ise tekerlek göbeği tarafından yapılır.

Üç Çeyrek Serbest Aks Mili: Uç kısmı konik olan bu aks tipi, tekerleğe cıvatalı olarak kullanılır.

İşte kaza anından ilk görüntüler;