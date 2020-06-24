Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!

Ünlü şarkıcı Ali Şan 2 yaşındaki çocuğu, eşi Buse Varol ve çocuğunun bakıcısının olduğu araçla seyrederken kaza yaptı. Alişan'ın aracı takla attı ve metrelerce sürüklendi. Peki, Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? İşte, Ali Şan'ın kazasının detayları…

Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
24.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:34

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı. Korku dolu anların yaşandığı kaza sonrası vatandaşlar Ali Şan'ı ve ailesinin dorumunu merak etti. Peki, Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Alişan nerede kaza yaptı?

ALİŞAN NEREDE KAZA YAPTI?

Alişan, İzmir'e giderken İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

ALİŞAN NEDEN KAZA YAPTI?

Ali Şan aracının sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra kaza geçirdi.

KAZA NASIL OLDU?

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

ALİŞAN KAZASINDA NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki çocuğuyla bakıcısının içinde olduğu araç takla atarak 30 metre sürüklendi. Korkunç kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, "Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" diye konuştu

AKS NEDİR?

Halk arasında dingil adıyla da anılan aks, motorlu araçlarda diferansiyel sisteminden çıkan dönme hareketini tekerleklere ileten çelik mildir. Bir diğer deyişle motorun sağladığı gücü ve torku tekerleğe aktaran parçadır. Bunu yaparken yolcular da dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenir. Ayrıca araç hızlanırken, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında ya da frene basıldığında güvenliği ve konforu sağlamakla yükümlüdür.

AKS ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Aks, kullanılacağı aracın sınıfına göre farklı özelliklere sahip olur.

Yarım Serbest Aks: Bazı otomobillerde, 4x4 modellerin arka akslarında ve kamyonetlerde kullanılır. Araçlarda sıkça kullanılan aks modelidir.

Tam Serbest Yüzücü Aks Mili: Diğer aks çeşitleri yükle de ilgiliyken tam serbest yüzücü aks, diferansiyelden gelen dönüş hareketini tekerleğe iletir. Yükle ilgili işler ise tekerlek göbeği tarafından yapılır.

Üç Çeyrek Serbest Aks Mili: Uç kısmı konik olan bu aks tipi, tekerleğe cıvatalı olarak kullanılır.

İşte kaza anından ilk görüntüler;

Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!
Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler!

İlgili Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm Haber
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi Haber
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi Haber
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Nihat Özdemir Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Alişan nerede kaza yaptı? Alişan neden kaza yaptı? Alişan kazasında ne oldu? Aks nedir? Ali Şan kazasından görüntüler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 17:22:07. #1.15#
title