Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü
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Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Alişan'la yaklaşık 1 yıl program sunan Demet Akalın, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde görülmedi. Akalın'ın güneş alerji nedeniyle hasta olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz de cenazeye katılmadı.

Şarkıcı Alişan'ın 42 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, bir süredir yoğun bakımda mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü. Tektaş'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğarken, cenazede gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ancak Akalın, cenazeye katılmadı. Şarkıcının yerine eşi Okan Kurt, Tektaş ailesine destek oldu.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan ve Murat Kurşun gibi sanat dünyasından ünlü isimler de Alişan'ı yalnız bırakmadı.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü

GÖZLER DEMET AKALIN'I ARADI

Ama gözler Alişan'ın yakın arkadaşı olan ve son bir senedir birlikte program yaptığı Demet Akalın'ı aradı. Hayat arkadaşı Okan Kurt'un cenazeye katılırken, Demet Akalın'ın katılmaması dikkat çekti.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü

GÜNEŞ ALERJİSİ OLDU

Yakın arkadaşının en acı gününde yanında olamayan Akalın'ın iki gün önce güneş alerjisi olduğu ve bu sebeple cenazeye katılmadığı iddia edildi. Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı ancak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Twitter hesabından Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda, "Rabbim ailesine sabır versin olmadı uyanmak istemedi.. gitti" ifadelerine yer verdi.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü

KIRMIZIGÜL VE ÖZCAN DENİZ DE KATILMADI

Ayrıca Alişan'ın yıllarca aynı yapım şirketinde çalıştığı ve uzun süre yan yana olduğu Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz'in de katılmaması dikkat çekti. Kırmızıgül'ün Tektaş'ın hayatını kaybetmesinin hemen ardından hastaneye gittiği öğrenildi. Deniz ise sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, başsağlığı mesajı da paylaşmadı

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü

Kaynak: Snob Magazin

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Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, alerji olduğu öne sürüldü - Haberler Magazin
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