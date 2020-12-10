Aliobası köyü nerede? Aliobası köyü nüfusu nedir?

Aliobası köyü hiç koronavirüs vakası görülmediğinden dolayı büyük ilgi görüyor. Birçok vatandaş Aliobası köyünden arsa satın almak için sıra bekliyor. Amasra'ya bağlı olan Aliobası köyü nerede? Aliobası köyü nüfusu nedir?

Tüm dünyada etkisin gösteren koronavirüs Türkiye'de şimdilik hiç vaka görülmeyen Bartın'ın Amasra ilçesi Aliobası köyünden arazı, arsa, ev almak satın almak için Türkiye'nin her yerinden talep geldiğini söyleyen köy muhtarı Ramazan Tığ köyde yaşananları anlattı.

ALİOBASI KÖYÜ NEREDE?

Aliobası, Bartın ilinin Amasra ilçesine bağlı bir köydür. Aliobası Köyü Bartın ilinde yer almakta olup, Amasra Köyleri semtinde bulunan Aliobası Köyü Amasra ilçesine bağlıdır.Aliobası Köyü haritası konumu ise 41° 46' 3.8460'' Kuzey ve 32° 31' 12.0144'' Doğu gps koordinatlarıdır. Aliobası Köyü bağlı olduğu Amasra ilçe merkezine 11 kilometre mesafe uzaklıktadır. Aliobası Köyü Bartın şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 21 kilometredir.

ALİOBASI KÖYÜ NÜFUSU

Köyde 2018 resmî sayım sonuçlarına göre 315 nüfus yaşamaktadır. 2020 sonuçlarına göre Aliobası köyü 120 haneli 600 nüfusa sahip.

ALİOBASI KÖYÜ HARİTASI

ALİOBASI KÖYÜ HARİTASI

ALİOBASI KÖYÜ HARİTASI

AMASRA NEREDE?

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir.

Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra, antik dönem de Amastris 3000 yıllık tarihi, hem çekicilik ve balıkçılığI dayanan yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanlarına sahip bir yerleşim yeridir. Amasra hâlen özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonlarına sahip bir turizm bölgesidir.

Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Sanatçı Barış Akarsu'nun memleketidir. Akarsu, Ocak 2007'de çıkardığı son kasetini Amasralılara ithaf etmiştir. Amasra'da Barış Akarsu heykeli bulunmaktadır.