Aliağa'da yaz döneminde toplam 14 bin 620 ton asfalt atıldı
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Aliağa'da yaz döneminde toplam 14 bin 620 ton asfalt atıldı

Aliağa'da yaz döneminde toplam 14 bin 620 ton asfalt atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Aliağa Belediyesi, yaz ayı başında Çıtak Mahallesi'nden başlattığı asfaltlama çalışmalarını tanker garajı bölgesinde sürdürürken, yaz dönemi boyunca kent genelinde 14 bin 620 ton asfalt atıldığı belirtildi.

İzmir'de Aliağa Belediyesi, yaz ayı başında Çıtak Mahallesi'nden başlattığı asfaltlama çalışmalarını tanker garajı bölgesinde sürdürürken, yaz dönemi boyunca kent genelinde 14 bin 620 ton asfalt atıldığı belirtildi.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan ve program dahilinde hareket eden ekipler, kent genelinde deforme olmuş tüm cadde ve sokaklara sıcak asfalt serimi yapıyor. Yaz döneminde başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar; barınak yolu, Çıtak Mahallesi bağlantı yolu, Yeni Mahalle'de Vuslat Caddesi, 1400, 1402, 1404, 1405, 1414, 1417 sokaklara ve son olarak da tanker garajı yoluna toplam 14 bin 620 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Belediye ekipleri, program dahilinde Necmettin Giritlioğlu Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan ve tanker giriş çıkışını sağlayan yolun asfalt serimini gerçekleştirdi. İlk etapta 620 metre uzunluğundaki yolun tamamının altyapısı asfalt dökümüne hazır hale getirildi. Sıcak asfaltla kaplanan yol, modern bir görünüme kavuşturulurken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bin 100 ton sıcak asfalt seriminin yapıldığı çalışmaları yerinde inceledi.

Asfalt serimi devam edecek

Belediye ekipleri, tanker garajı yolunun asfaltlanmasının ardından tespit edilen Yeni Mahalle'de, Değirmendere ve Zübeyde Hanım Caddesi, 1403-1424-1426-1427 sokaklar, Güzelhisar Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Yeni Şakran Mahallesi'nde; Namık Kemal ve Kazım Dirik Caddeleri, Atatürk Mahallesi'nde; Beyazıt, Vali Mithat Paşa Caddesi, Güneş, İsmet Demir, Hasan Mirasçı, Yeni, 341 ve 361 sokakların asfaltlamasını yapacak.

Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Takımı Kontrol Şefi Gülderen Özüok, "Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda, Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları çerçevesinde asfaltlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta, Aliağa'mızda tanker giriş çıkışını sağlayan yolun asfaltlamasını gerçekleştirdik. Bu yıl içinde bugüne kadar 14 bin 620 ton sıcak asfalt serimi yaptık. Aliağa'mıza hayırlı olsun" dedi. - İZMİR

Aliağa'da yaz döneminde toplam 14 bin 620 ton asfalt atıldı
Aliağa'da yaz döneminde toplam 14 bin 620 ton asfalt atıldı
Aliağa'da yaz döneminde toplam 14 bin 620 ton asfalt atıldı
Aliağa'da yaz döneminde toplam 14 bin 620 ton asfalt atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aliağa'da yaz döneminde toplam 14 bin 620 ton asfalt atıldı - Haberler
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