Ali Yalçın: "3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Ali Yalçın, görüşmenin ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. (1)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021 AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet