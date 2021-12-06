Ali Yalçın: "3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Ali Yalçın, görüşmenin ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. (1)