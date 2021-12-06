Ali Yalçın: "3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz" - Haberler
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Ali Yalçın: "3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Ali Yalçın, görüşmenin ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. (1)

Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz

Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz

Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz

Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz

Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz

Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz

Ali Yalçın: 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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