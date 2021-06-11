Ali Kuşçu Cami-i Şerifi "dünyanın ilk" Leed Altın Sertifikalı camisi oldu

İstanbul Havalimanı'nda yer alan Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından "dünyanın ilk" Leed Altın V4 Sertifikalı camisi olarak tescillendi.

İstanbul Havalimanı'nda yer alan Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından "dünyanın ilk" Leed Altın V4 Sertifikalı camisi olarak tescillendi.

İGA'dan yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden İGA, Amerikan Yeşil Bina Konseyi'ne yaptığı başvuru sonucunda Airport City'nin ilk yapısı olan Ali Kuşçu Camisi'ne önemli bir sertifika aldı.

Amerikan Yeşil Bina Konseyi'nin "Leed V4 Bina Tasarımı ve İnşaatı" kategorisinde verdiği Leed Altın V4 Sertifikası ile cami bu belgeyi almaya hak kazanan "dünyanın ilk camisi" oldu.

Sistem, binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekan yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiriyor.

Ön koşulları sağlayan yapılar değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlara göre sertifikalı, gümüş, altın veya platin düzeyinde tescilleniyor.

Çevreci cami

Ali Kuşçu Cami-i Şerifi'nde, çalışanlar ve ziyaretçiler için bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet park alanları düzenlenirken, camide kullanılan su armatürleri ve vitrifiyelerde su tasarrufu sağlama özelliği arandı. Bu seçimlerde EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) standartları göz önünde bulunduruldu.

Camideki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen "commissioning" prosedürlerine uygun olarak denetlenirken gerek montaj gerekse kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları tespit edildi.

Camide kullanılan aydınlatma ve mekanik sistemlerde ise enerji verimliliği ön planda tutulurken, caminin yıllık enerji tüketimi kadar karbon ayak izi sıfırlandı.

Tüm bunların yanı sıra cami tasarımında gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması için çalışma yapıldı.

-Sıfır atık politikasına değer veren ilk cami

Sıfır Atık misyonuyla çalışmalarını sürdüren İGA, Ali Kuşçu Cami-i Şerifi inşaatında çıkan atıkların büyük bir kısmını geri dönüşüme kazandırırken, inşaat sürecinde çıkan tüm evsel ve geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edildi.

Cami'de kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilirken, proje kapsamında 20'den fazla türde EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgeli malzeme kullanıldı. Bu sayede çevresel ve ekonomik anlamda tercih edilebilir ve üretim sürecinde oluşan çevresel etkilerin ölçüldüğü ürünlerin kullanımı teşvik edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ