Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz kaç yaşındaydı? Ali İsmail Korkmaz nasıl öldü, ne zaman öldü?

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz katıldığı gösterilerde polislerle karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Peki, Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz kaç yaşındaydı? Ali İsmail Korkmaz nasıl öldü, ne zaman öldü?

Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden isimlerden biri olan Ali İsmail Korkmaz sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ali İsmail Korkmaz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

Ali İsmail Korkmaz 18 Mart 1994 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi.

Eskişehir'de Gezi Parkı protestolarına destek amaçlı düzenlenen yürüyüşte polisin müdahalesinden dolayı ara sokaklara kaçan eylemcilerden birisi olan Anadolu Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, polis tarafından darp edildikten sonra eli sopalı gruplarca iki defa daha darp edilmiştir. Darp edildikten sonra gittiği hastanede tedavi görememiş, ilk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra alabilmiştir.

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Korkmaz 38 gün boyunca komada kalmış ancak 10 Temmuz 2013 günü hayatını kaybetmiştir. Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü protesto edilmiştir

Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünden Türkiye'nin birçok ilinde ve ölümünden 40 gün sonra Hatay'da da protesto gösterileri başlamıştır. Antalya'dan yola çıkan ve Gezi Parkı Protestolarında hayatını kaybeden ve yaralananlar için "Adalet için Adaletten Hızlı" sloganıyla yürüyüşe geçen Adalet yürüyüşü ekibi 27 Temmuz 2013 tarihinde Eskişehir'e ulaşarak, Eskişehir halkı ile birlikte Ali İsmail Korkmaz'ın darp edildiği sokağa giderek protestosunu gerçekleştirdi. Yürüyüş ekibi bu protestodan sonra, kendilerine Eskişehir'den katılan 5 kişi ile birlikte Gezi Parkı Protestolarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün katledildiği Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

2 Haziran 2013'te Eskişehir'de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sırasında uğradığı saldırı sonucunda 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili olarak 5'i tutuklu 8 sanık hakkında "suç kastıyla kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

21 Ocak 2015 tarihinde görülen davada; Mevlüt Saldoğan 'kasten ölüme sebebiyet vermek' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası geleceğine etkisi göz önüne alınarak 10 yıl 10 aya indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanık polis Yalçın Akbulut 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, aynı gerekçeyle, 10 yıl hapisle birlikte tutuklamasına karar verilerek ceza evine gönderildi. Fırıncılar İsmail, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever yaralama suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Cezaları suç yardım düzeyinde kaldığı için 3 yıl 4 aya indirildi. Diğer polis memurları Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin, delil yetersizliğinden beraat ettiler.

Korkmaz'ın ölümü sonrasında Fikir Kulüpleri Federasyonunun (FKF) katkılarıyla Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli dikildi.Fenerbahçe taraftarları "Ali İsmail Korkmaz" marşını besteleyerek çeşitli maçlarda bu marşı söylediler. Kadıköy Belediyesi tarafından Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak'ta bulunan eski bir otopark alanı, parka dönüştürülerek Ali İsmail Korkmaz'ın adı verildi.1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Niğde Kemerhisar'da Ali İsmail Korkmaz Hatıra Ormanı yapıldı.Hatay Samandağ Belediyesi tarafından ilçe girişinde bulunan bir köprüye Ali İsmail Korkmaz adı verildi.Korkmaz ailesi, kurdukları Ali İsmail Korkmaz Vakfı ile öğrenciye, yaşlılara, doğaya, hayvanlara, sanatçıya, esnafa ulaşan etkinlikler yaptı ve öğrencilere burs sağladı.

Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nı, Eskişehir'de 2 Haziran 2013 günü Gezi protestoları sırasında, polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 57 bin 180 lirası manevi, 650 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum etti.

ALİ İSMAİL KORKMAZ NASIL ÖLDÜ, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ali İsmail Korkmaz, Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla katıldığı yürüyüşe müdahale eden polis ve karşıt görüşlü gruplar tarafından darp edilmesi sonucu 10 Temmuz 2013 tarihinde 19 yaşında hayatını kaybetti.