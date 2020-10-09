Ali Edizer tekerlekli sandalyede görev yapan doktora saldırmış

Yaptığı skandal açıklamalar ile görevinden ve hekimlikten uzaklaştıran Ali Edizer'in 2018 yılında tekerlekli sandalye ile görevini yürüten Prof. Dr. Kemal Niyazi Arda'ya saldırdığı ortaya çıktı. Edizer'in tacizle suçlayarak saldırdığı doktor, işe tedirginlikle gittiğini ve valiliğin koruma verdiğini söyledi.

Medeni kanunu hedef alan açıklamalarından sonra Türkiye gündemine gelen Ali Edizer, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından tabiplik görevinden de açığa alınmıştı. Edizer hakkındaki skandallar bitmek bilmiyor. Edizer'in 2018 yılında meslektaşına saldırmaktan yargılandığı da ortaya çıktı.

TEDAVİ ERKEK DOKTOR TARAFINDAN YAPILMIŞTI

İddia edilenlere göre Edizer, eşinin GATA'da mamografisini çektirdi. Kadın doktor bulunmadığı için ultrason çekimi erkek doktor tarafından yapıldı. Edizer, eşinin tedavisinden 6 ay sonra hastaneye giderek tedaviyi uygulayan Prof. Dr. Kemal Niyazi Ardatacizle suçladı.

"BAŞHEKİM YARDIMCISI OLARAK ATANDI"

Edizer, görevini tekerlekli sandalye ile sürdüren Arda'ya saldırdı. Konuyla ilgili konuşan Edizer, "Başhekim ve yardımcısı güçlükle zapt etti. Daha sonra hastanemize başhekim yardımcısı olarak atandı" dedi.

"VALİLİK KORUMA VERDİ, İŞE TEDİRGİNLİKLE GİDİYORUM"

Valiliğin koruma verdiğini belirten Arda, "Her an bana saldırabileceğini biliyordum, valilik koruma verdi. Aracımın üzerinde sigara söndürdüler, otoparkta 3 kişinin saldırısına uğradım. Dava açtım. İfadem ve tutanaklar kayboldu. İşe hâlâ tedirginlikle gidiyorum" ifadelerine yer verdi.

NE OLDU?

GATA Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, medeni kanunu hedef almış ve erkeklere ikinci eş çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından tepkilerin odağında yer alan Edizer, ilk olarak başhekim yardımcılığı görevinden uzaklaştırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak Edizer'in tabiplik görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi.