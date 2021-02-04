Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli? Aleyna Tilki'ye ne oldu? Aleyna Tilki neden hastaneye gitti?

'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde oynayan Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki, Aleyna Tilki'ye ne oldu? Aleyna Tilki neden hastaneye gitti?

Şu sıralar İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Aleyna Tilki instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla sevenlerini üzdü. 'Doktora gidiyorum' diyen Aleyna Tilki'ye ne oldu? 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde oynayan Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli? Aleyna Tilki'ye ne oldu? Aleyna Tilki neden hastaneye gitti? İşte detaylar haberimizde...

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000'de, Konya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına devam eden Aleyna Tilki, lise öğrencisidir.

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı.Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı.

DİSKOGRAFİ

Single'lar

"Cevapsız Çınlama" (Emrah Karaduman ile) (2016)

"Sen Olsan Bari" (2017)

"Yalnız Çiçek" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)

"Dipsiz Kuyum" (BombarDuman) (2018)

"Sevmek Yok" (BombarDuman) (2018)

"Nasılsın Aşkta" (2019)

"Yalan" (2020)

"Bu Benim Masalım" (2020)

"Nehir" (İşte Bu Benim Masalım Dizi Müziği) (2021)

FİLMOGRAFİ

Televizyon

Yetenek Sizsiniz Türkiye (2014)

İşte Bu Benim Masalım (2021)

Reklam

Fuse Tea (2018)

Cornetto (2019, 2020)

ALEYNA TİLKİ'YE NE OLDU? NEDEN HASTENEYE GİTTİ?

Instagram hesabından 'doktora gidiyorum' mesajını paylaşan Tilki, sevenlerini korkuttu. Gelen mesajların üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: 'Hakkımda birkaç tane haber çıkmış 'ben doktora gidiyorum' deyince! Bazıları doğru bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. 'Ne kadar emek, o kadar yemek' diyorlar… Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin. En önemlisi sağlık ama bir o kadar önemli olan şey de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürece her şey çok güzel." açıklamalarında bulundu.