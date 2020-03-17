Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aleyna Tilki, Wuhan, Magazin

Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Aleyna Tilki paylaşımında, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır. Dünya bize ceza veriyor" ifadelerini kullandı.

17.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:07
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Amerika seyahatini iptal eden genç şarkıcı Aleyna Tilki,Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

"DÜNYANIN İNSANLARA 'EVİNE KAPAN' ÇAĞRISIDIR"

Aleyna Tilki, ilk paylaşımında, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini..." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR"

Ardından Aleyna Tilki, paylaşımına şu sözleri de ekledi:

Onca zulmü, savaşı, açlığı,sorunu görmezden gelip,zevkine hayat süren zenginlerin, Kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!

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Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor

Haberin Videosu:

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı

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Haber Yorumları (19)
500
ABEL: Ben bu kızın nerede yaşadığını merak ediyorum. Zannediyorum dünyada bir yerde değil yaşadığı yer.
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HAMZA: O cezayı Dünya değil ALLAH veriyor
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YENER: kendi diğer zenginlerden çokmu farklı acaba
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
YENER YENER: kendi diğer zenginlerden çokmu farklı acaba
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FIRAT: Sanki kendisi çok sıradan yaşayıp kazancını paylaşıyor . Bindiği arabanın yıllık vergisi benim 5 aylık maaşım
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FUU: Dünya değil dünyanın yaratıcısı ceza veriyor dostum aleyna sende akıllı ol bence.
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CEZKURTULUŞ: CEZAYA NE GEREK VAR SEN VARSINYA
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KARGOCU: Lütfen bu insanı haber yapmayın. Rica ediyorum. Snatla uzaktan yakından ilgisi olmayan şahısları haber yaparak gündem yapmalarına izin vermeyin.
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CEMALURİ: Tilki vay beeeeee
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ALPER: senin gibiler yüzünden
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500
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