Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Aleyna Tilki paylaşımında, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır. Dünya bize ceza veriyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Amerika seyahatini iptal eden genç şarkıcı Aleyna Tilki,Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

"DÜNYANIN İNSANLARA 'EVİNE KAPAN' ÇAĞRISIDIR"

Aleyna Tilki, ilk paylaşımında, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini..." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR"

Ardından Aleyna Tilki, paylaşımına şu sözleri de ekledi:

Onca zulmü, savaşı, açlığı,sorunu görmezden gelip,zevkine hayat süren zenginlerin, Kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!