Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte birbirinden vahim vukuatları

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak yargılanan Ümitcan Uygun'un geceyi beraber geçirdiği 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un kim olduğu ve daha önce gündeme geldiği birbirinden vahim olaylar da merak konusu oldu.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay yattıktan sonra 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, yine bir cinayet iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Esra Hankulu

ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI

Ulaşılan bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNDE BAŞ ŞÜPHELİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ilk olarak Aleyna Çakır ismini kullanan sevgilisi Sema Esen'in evinde ölü bulunmasıyla gündeme gelmişti. Uygun, 3 Haziran 2020'de sevgilisinin evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtırmış ve Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Uygun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Aleyna Çakır ve Ümitcan Uygun

AİLE, MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

Kızlarının ölümünde Ümitcan Uygun'u sorumlu tutan Çakır'ın acılı ailesi ise ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Uygun'un kızlarının ölümünde şüpheli olduğunu söyleyen aile, daha önce kızına şiddet uygularken canlı yayın yapan Uygun'un cezasını çekmesin istemişti.

Aleyna Çakır

ALEYNA'NIN VÜCUDUNDA ÜMİTCAN'IN DNA'SI BULUNDU

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü için başlatılan soruşturma kapsamında genç kızın vücudundan doku ve sperm örnekleri alınmıştı. Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GİRDİ

Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 10 Ocak'ta yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Ölümünden önce Aleyna Çakır'a uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava devam eden Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi.

ÜMİTCAN UYGUN NE İŞ YAPIYOR?

Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.