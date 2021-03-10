Alex, Muslera ve Cedi Osman, Tavla Stars turnuvasında sokak hayvanları için tavla oynayacak!

Türkiye'nin en büyük espor etkinliği İstanbul Tavla Turnuvası 10 Nisan'da başlayacak. Sokak hayvanlarının yararı için gerçekleşecek olan turnuvanın birincilik ödülü 50 bin TL. Geçen yıl 76 ülkeden 21.940 katılımcıyla gerçekleşen turnuva Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girmeyi başarmıştı.

İstanbul Tavla Turnuvası, 5000 yıllık bir kültürü mobil cihazlara taşımaya devam ediyor, turnuva sokak hayvanları yararına gerçekleşecek bir sosyal sorumluluk etkinliği olacak. Tavlaseverler, turnuvaya mobil cihazlarından katılarak hem ödül kazanma fırsatını yakalayacak hem de sokak hayvanlarını korumaya destekte bulunacak. Turnuvanın birincisi 50 bin TL'lik ödüle ulaşacak, öte yandan sokak hayvanlarına yapılacak destek ise Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) bağışlanacak.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TURNUVAYA TAM DESTEK!

10-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Tavla Turnuvası; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Vodafone Türkiye, Uluslararası Tavla Federasyonu, Tavla Stars, Yemeksepeti ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek.

Sosyal sorumluluk etkinliğine bir destekte ünlü isimlerden geldi. Alex De Souza, Fernando Muslera, Cedi Osman, Merve Oflaz ve Burcu Esmersoy gibi ünlü isimlerin de katılacağı turnuvada katılımcılar bu isimlerle tavla oynayabilme fırsatı yakalayacak.

TAVLA STARS HERHANGİ BİR ŞİDDET UNSURU İÇERMİYOR

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Tavla Stars içinde herhangi bir şiddet unsuru içermiyor. Karikatürize edilmiş hoş tasarımı sayesinde kullanıcılara eğlenceli bir oyun keyfi yaşatıyor. Ayrıca oyun, diğer oyuncuların maçlarını izleme fırsatı da sunuyor. Oyuna 3 farklı işletişim sistemi (mac OS, iOS, Android) üzerinden erişim sağlanabiliyor.

KATILIM TAMAMEN ÜCRETSİZ, ÖDÜLLER GÖZ DOLDURUYOR!

Turnuvaya katılmak isteyen tavla severler, Google Play veya Apple Store üzerinden telefonlarına veya tabletlerine Tavla Stars oyununu ücretsiz indirebilecek. Turnuvaya katılmak isteyen kullanıcılar www.tavla.istanbul adresinden erişim sağlayabilir. Turnuva boyunca katılımcılar ön eleme ve final turnuvalarından geçecekler.

İstanbul Tavla Turnuvası'nda birincilik ödülü 50 bin TL. İkincilik ödülü iPhone 12, üçücülük ödülü ise Ege'de deniz sıfır konumlu Melek Hotels Bozburun'da 1 haftalık süreyle 2 kişilik tatil hediye edilecek. Sıralamada ilk 2.500'e giren katılımcılara ise 25 liralık Yemek Sepeti kuponu verilecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL 5 BİN TON MAMA BAĞIŞLANDI!

Sokak Hayvanları yarına düzenlenecek etkinlik geçtiğimiz yıl 76 ülkeden 21.940 katılımcıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Turnuva sonunda ise sokak hayvanlarına 5 bin ton mama bağışlandı.