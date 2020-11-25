Alex De Souza kimdir? Alex De Souza kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Alex De Souza Fenerbahçe kariyeri!

Uzun Fenerbahçe futbol takımında top koşturan Alex De Souza kimdir? Alex De Souza kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Alex De Souza Fenerbahçe kariyeri!

Futboldaki başarılı kariyeri ve Fenerbahçe'de başarılı performansı ile unutulmayan futbolcu Alex De Souza kimdir? Alex De Souza kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Alex De Souza Fenerbahçe kariyeri!

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Alexsandro de Souza, kısaca Alex, 14 Eylül 1977; Curitiba, Brezilya doğumlu, orta saha mevkiinde oynayan Brezilyalı eski futbolcu; Brasileiro Série A ekiplerinden Coritiba'da 10 numaralı formayı giymiştir. Alex, 14 Eylül 1977 tarihinde Brezilya'daki Paraná eyaletinin başkenti Curitiba'da dünyaya geldi.Profesyonel futbol kariyerine 1995 yılında Brezilya Série A takımlarından Coritiba'da başladı. 2 sene boyunca burada forma giyen Alex, kariyerini 1997 yılından itibaren aynı ligin takımlarından olan Palmeiras'ta devam ettirdi. Brezilya millî takımındaki ilk maçını 23 Eylül 1998 yılında Yugoslavya'ya karşı oynadı. 2000 ile 2001 yılları arasında önce Flamengo sonra Cruzeiro takımlarına gittikten sonra tekrar Palmeiras'a döndü.[5][9] 2001 yılının temmuz ayında Parma'ya 8 milyon € karşılığında transfer oldu.[11] 6 ay süren Parma kariyerinde herhangi bir resmî maçta forma giymedi ve 2002 Ocak ayında 4 Milyon € karşılığnda Cruzeiro'ya transfer oldu. 20 Haziran 2004 tarihinde 5 milyon € karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de geçirdiği 8 yılda takımı 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Alex bu sürede 2 defa gol kralı oldu. 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olma, Süper Lig'de 100'ler kulübü girme, asist kralı olma başarılarına sahiptir. 2012 yılında futbola başladığı Coritiba takımına geri döndü. 19 Şubat 2014 tarihinde, 1000. maçına çıktı.3 Ağustos 2014 tarihinde, aralık ayında Bahia ile oynanacak son lig maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı. 7 Aralık 2014 Pazar günü Bahia maçı ile profesyonel etkin futbol hayatını sonlandırmıştır.

ALEX DESOUZA VE FENERBAHÇE

Fenerbahçe (2004-2012)

2004 - 2005 sezonu

Alex de Souza, imzayı attıktan sonra antrenmanlara başlasa bile takımının ilk hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçına yetişemedi. 2-2 biten maçta kadroda değildi.Ligin ikinci haftasında Samsunspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. 52. dakikada Fábio Luciano'ya gol pasını verdi ve Fenerbahçe'deki ilk asistini yaptı. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı ve 2004 - 2005 sezonunda ilk üç puanını aldı. Bir hafta sonra deplasmanda oynanan İstanbulspor maçına da ilk 11 çıkan Alex de Souza, bu maçta 50. dakika da Tuncay Şanlı'ya gol pasını verdi ve ikinci maçında ikinci asistini yaptı. Dakika 89'da ise Fenerbahçe adına ilk golünü kaydetti. Alex de Souza ligde toplam 31 maça çıktı, 2725 dakika süre aldı. 24 gol attı ve 16 asistle 2004-2005 sezonunda asist kralı oldu. Takımı 2004-2005 sezonunda lig şampiyonluğuna ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımı Sparta Prag, Olympique Lyonnais ve Manchester United ile aynı grupta oynadı. Alex, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta toplam da 538 dakika oynayıp 1 asist yaptı. Alex de Souza Türkiye Kupası'nda ise 5 maça çıkmış, 3 gol atmıştır. Sezon genelinde 44 maça çıkmış, 28 gol, 17 asist yapmış 3884 dakika sahada kalmıştır.

2005-2012 arası sezonlar

2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda şampiyon olarak yer almış ve Süper Lig'de Gol Kralı olarak Fenerbahçe'nin lig tarihinde Gol Kralı olan ilk yabancı futbolcusu unvanını kazanmıştır. 2007-2008 sezonunda takımın kaptanlığına getirilmiştir. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek final oynama başarısını gösteren takımın kaptanlığını yapmıştır. 2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi Asist Kralı olmuştur. Futbolcu 2009-2010 sezonunda ise Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde, en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcusu olmuştur. 2010'da ise Fenerbahçe'nin tarihinde en çok oyunda kalan yabancı futbolcusu olmuştur. İstatistiklerde Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcu ve bunun yanında taraftarlar arasında en çok sevilen yabancı futbolcu olmuştur. 2010'da Fenerbahçe'de lig tarihinde 100 gol barajınıgeçen ilk yabancı futbolcu unvanını almış ve tek takımda bu başarıyı yakalayan ilk yabancı futbolcu olarak Türkiye 100'ler kulübü'ne girmiştir. Fenerbahçe'nin lig tarihinde 3000. golünü atmıştır. Teknik direktör Aykut Kocaman, 2011 yılında sözleşmesi biten Alex ile 5 Şubat 2011'de 2 yıl daha anlaştıklarını açıklamıştır. Alex, 9 Şubat 2011'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen bir törenle imzayı atmıştır. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig'de 200. Maçına çıkmıştır. 2010-2011 sezonunun 32. haftasında MKE Ankaragücü maçında 5 gol atmıştır. 2010-2011 sezonunda Süper Lig ve Fenerbahçe tarihinde 2. kez gol kralı olmuştur. 2010-2011 sezonunda Süper Lig ve Fenerbahçe tarihinde 4. kez asist kralı olmuştur. 15 Eylül 2012 yılında Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarlar tarafından toplanan paralar ile Alex de Souza'nın heykeli açılmıştır.

30 Eylül 2012 tarihindeki Kasımpaşa maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesi yerine tribünden maçı takip ettiği için süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. 1 Ekim 2012 tarihinde yapılan toplantıdan sonra Samandıra tesislerinden ayrılarak kulüp binasına gitmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Alex,Fenerbahçe'den ayrılışını Twitter üzerinden yaptığı "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler." şeklinde duyurmuştur ve Fenerbahçe ile yolları ayrılmıştır.