Adıyaman'da bir genç alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı
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Adıyaman'da bir genç alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı

06.10.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:49
Adıyaman'da bir genç alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı

Adıyamanlı bir genç evde oturduğunda sırada yangın çıktığını görünce, bahçe duvarından atlayıp dumanların çıktığı eve girdi. Evde bulunan yaşları küçük 5 kardeşi kurtararak yan tarafta bulunan bahçeye koyarak ölümden kurtardı. Genç, durumu itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Adıyaman'da Mara Mahallesi 1310 Sokak içerisinde Muhammed Casim'in kaldığı ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yangının çıktığı esnada evde yalnız bulunan ve yaşları 2 ile 11 arasında değişen Adnan, Fatma, İsmail, Mustafa ve Hamu Casim isimli 5 kardeş alevlerin arasında kalarak çığlık atmaya başladı.

Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardı

DUMANLARI GÖRÜNCE İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Dumanların yükseldiğini gören Adıyamanlı genç Serkan Akma, içeriye girmeye çalıştı. Bahçe kapısının kilitli olduğunu fark eden Adıyamanlı genç, duvardan atlayarak bahçeye girmeyi başardı. Biran olsun düşünmeden alevlerin arasına dalan Serkan Akma, içeride bulunan 5 kardeşi alarak alevlerden kurtardı. Çocukları aynı bahçede bulunan bir evin odasına koyan Serkan Akma, durumu itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardı

ÇOCUKLARIN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Alevlere müdahale edemeyen Serkan Akma, ekipler gelene kadar çocukları sakinleştirerek biran olsun başından ayrılmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlerin söndürülmesi sonrasında Adıyamanlı genç tarafından kurtarılan Suriyeli 5 kardeş, evden dışarıya çıkarıldı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan kardeşler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAŞLARI, KİRPİKLERİ VE SAÇLARI YANDI

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 5 kardeşin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan çocukları kurtarmak için alevlerin arasına atlayan Serkan Akma'nın ise kaşları, kirpikleri ve saçlarının yandı.

Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardı

"BÜYÜK BİR ADAM BİZİ KURTARDI"

Adıyamanlı gencin kendilerini kurtardığını söyleyen Mustafa Casim, "Evet içerideydik. Büyük bir adam geldi bizi kurtardı. Bizim evin içerisine girip bizi kurtardı. Ben kardeşlerime çıkın çıkın dedim onlarda çıkamadı. O adam gelip onları kurtardı. Evin içerisinde 5 kişiydik" dedi.

Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardı

"ÇOCUKLARIN SESİ GELİNCE İÇERİ ATLADIM"

Suriyeli 5 kardeşi kurtaran Serkan Akma ise, "Evde oturuyordum birden yangın çıktı ve çocukların sesi gelince bende atladım içeriye. Bende çocukları alıp buraya koydum. Valla yapabileceğim bir şey yoktu, müdahale edemedim yangına. İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekledik. Evet kaşım saçlarım ateşten dolayı yandı. Evet ateşin ortasına atladım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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