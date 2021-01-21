Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev 11. yeni bölüm canlı, kesintisiz izle! Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev yeni bölüm fragmanı!

Show TV'nin Perşembe günleri soluksuz izlenen dizisi Alev Alev yeni bölümü merakla bekleniyor! Bu hafta 11. bölümüyle ekranlara gelen Alev Alev yeni bölümde Cemre, İskender'in tüm planlarını ve gücünü alt üst edecek! Peki, Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 10. son bölümde neler oldu? Alev Alev 11. bölüm canlı, kesintisiz izle!

Başrollerinde Demet Evgar, Berkay Ateş, Dilan Deniz Çiçek, Hazer Ergüçlü, Cihangir Ceyhan ve Zuhal Olcay gibi oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi bu Perşembe 11. bölümüyle ekranlara geliyor! Alev Alev yeni bölüm fragmanını izleyen izleyiciler, bu hafta için çok heyecanlı! Peki, Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 10. son bölümde neler oldu? İşte Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev 11. bölüm izle tek parça! Alev Alev canlı, kesintisiz izle!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev 11. bölüm fragmanı izleyicileri özellikle de Rüya ve Ömer severleri heyecanlandırdı! Alev Alev geçen bölümde Rüya ve Ömer'in yer aldığı romantik sahneler, aralarında artık yeni bir aşkın başladığını gösterdi! Çiçek, Ali'ye gerçekleri söylese de, Tomris ile olan anlaşması yüzünden onu terk edemiyordu. Bu bölüm fragmanında ise Çiçek Ali'yi şikayet ediyor ve İskender'i bıçaklayanın o olduğunu itiraf ediyor! Ali Çiçek'in bu ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Çiçek'in itirafı üzerine Bülent serbest kalıyor ve Atlas'ın peşinden geliyor! Peki, Çiçek Atlas'ı koruyabilecek mi? Geçen bölümde Çelebi'nin açığını bulan Cemre, çöpe atılan çocuk tehdidiyle onun karşısına geliyor! Peki, Cemre Çelebi'nin elinden hem kendisini hem de kızını kurtarabilecek mi?

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev son bölümde Çelebi yine Cemre'nin başına bela oldu! Fakat Cemre bu sefer daha korkusuz ve daha cesurdu!Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, Çelebi'ye karşı birlik oluşturdu! Tomris de aynı şekilde Çiçek ve Tomris'in başına bela olacağını hissettiği için Çelebi'ye karşı birlik olanların arasına girdi! Tomris'in Cemre'ye destek olarak ortaya çıkardığı çöpe atılan bebek olayı tüm dengeleri değiştirdi! Ömer ve Rüya ise herkesin beklediği romantik aşka yelken açıyor!

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ALEV ALEV ÇÖPE ATILAN BEBEK OLAYI NEDİR?

Alev Alev çöpe atılan bebek sırrı ortaya çıktı ve izleyicileri şoke etti! Haftalardır Çelebi'nin sırrını merak edenler, çöpe atılan bebek ile bu sırra kavuştu! Tomris, Çiçek, Rüya ve Cemre'nin tek umudu Çelebi'nin sırrını bulmaktı ve buldular!

Tomris'in şüpheleri üzerine olaylar araştırılmaya başlandı. Dizide ayrıca Cemre'nin yaşadıkları ve Çelebi tarafından maruz kaldığı şiddet, seyircilere can alıcı bir şekilde anlatıldı. Çelebi'nin aynı fiziksel ve psikolojik şiddeti yıllar önce başka bir kadına da uyguladığından şüphelenen Tomris, hastane kayıtlarını gözden geçirdi ve Çelebi'nin sırrını öğrendi. Cemre'ye bu büyük avantaj Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer, Tomris'in kadının raporuna ulaşmasıyla birlikte geldi. Esin Ece adlı bu kadına ulaşmayı başardılar.

Çelebi'nin şiddet gösterdiği Esin ile konuşmaya çalışan Cemre, felçli kadının halini görünce dehşete kapıldı ve kendi yaşadıklarını anlatarak ona yalnız olmadığını hissettirdi. Esin'in ifadesine ihtiyacı olan Cemre, "çöpe atılan çocuğu" öğrenerek Çelebi'nin tehdit edebileceği büyük bir koz kazandı. Çöpe atılan bebek hikayesini duyan Çelebi, bir anda soğuk terler döktü! Bu tehdit ile Çelebi vasilik hakkından vazgeçecek mi önümüzdeki bölümlerde göreceğiz!