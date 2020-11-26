Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Hangi gün, hangi kanalda? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

Oldukça dikkat çeken bir hikayeye ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip Alev Alev dizisi, sosyal medayda oldukça dikkat çekti. Peki, Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

Oldukça dikkat çeken bir hikayeye ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip Alev Alev dizisi, sosyal medayda oldukça dikkat çekti. Peki, Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Hangi gün, hangi kanalda? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de Sow TV'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 3. Bölümünde Kızı Güneş'le birlikte Çelebi'den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender'i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender'in en büyük düşmanı Ömer'dir. Umutları küle dönen Çiçek'in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent'in gelişi hem Tomris'in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor.

Cemre'nin Ozan'a sert tepki verdiği tanıtımda Rüya, Ömer'i kurtarmak için çabalayacağını gösterirken, ikilinin yakın halleri İskender'i öfkelendiriyor. Bülent'in, Şimal sandığı Çiçek'e yaklaştığı anlarda gerilim giderek artarken Çiçek'in, Rüya'yı araması herkesi şoke ediyor. "Çiçek, Rüya'ya gerçekleri anlatabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in konusu yoğun ilgi görüyor.