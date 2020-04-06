Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz: "Yarından itibaren sert tedbirler uygulayacağız"
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Vedat Yılmaz, Zonguldak, Alaplı, Güncel

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz: "Yarından itibaren sert tedbirler uygulayacağız"

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması için yarından itibaren sert tedbirler uygulanacağını bildirdi.

06.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:53
Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz:

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması için yarından itibaren sert tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve uygulamalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Vedat Yılmaz, ilçede şu ana kadar 11 vatandaşın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, vakalarla ilgili temaslı vatandaş sayısının da 120 civarında olduğunu ifade ederek, "Ama maalesef bu sayılarda artma olacağını da bekliyoruz. Şu an, tedavileri hastanede ve evlerinde devam eden hastalarımız var. Hayati tehlikesi olan hastamız bulunmamakta. İnşallah olumsuz bir durumla karşılaşmayız" dedi.

"Ortak duruş sergilememiz çok önemli"

"Şu an devletimizin getirdiği bazı yasaklar ve kısıtlamalar sosyal hareketliliği azaltacaktır" diyen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zonguldak'ın diğer büyükşehir iller gibi karantina altına alınması açıkçası bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Bu sadece biz yöneticilerin değil halkımızın da korunması açısından önemli. Çünkü ilimize ve ilçemize büyükşehirlerden hareketlilik fazlaydı,kısıtlanmış oldu. Biz de sahada bunu denetlemek için olacağız. Ama vatandaşlarımızın da esnaflarımızın da bu uyarıları, kurallara uymayanlara iletmesi ve hep beraber ortak bir duruş sergilememiz çok önemli."

"Büyük işyerleri için de tedbirler aldık "

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürlüğüne 35 firma ile irtibata geçme talimatı verdiğini de kaydederek şunları söyledi:

"Bu tedbirler dışında büyük işyerleri için bazı tedbir kararları aldık. Ticaret ve Sanayi Odasından, özellikle ağır ve tehlikeli iş yeri statüsündeki fazla sayıda işçi çalıştıran firmaların bilgisini aldık.İlçe Sağlık Müdürlüğümüze toplam 35 firma ile irtibat geçme emri verdim.Bu firmalar, işyeri hekimleri vasıtasıyla çalışanlarını izleyecekler. ve ayrıca kendilerine vardiyalı çalışma sayısını azaltma yada gerekirse üretimlerine geçici olarak ara vermesi yönünde bildirimlerimiz oldu. Bazı firmalarımız bu konuda önlemlerini almaya başladı. Burada amacımız, işçilerimizin sağlığını koruyarak, ilçemizin ekonomisinde büyük yer sağlayan fabrikaların ilerde üretimlerini riske atmamak.İkinci olarak, petrol ofislerimizde çalışanları, maske, eldiven ve diğer tedbirleri almaları yönünde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Ocak vasıtasıyla bilgilendirdik. Şu an açık olan fırın, pastane, restaurant market bakkallar İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından hafta içerisinde denetlenmektedir Bu uygulamamız sürekli devam etmekte."

"Pozitif vakalarla temaslı olanların durumu düzenli olarak takip ediliyor"

Pozitif çıkan vakalarla temaslı olanların durumunun düzenli olarak takip edildiğini de aktaran Kaymakam Vedat Yılmaz, "Sağlık Müdürlüğümüz pozitif vakalar ile temaslı olanların sağlık durumunu, düzenli olarak onlarla görüşerek takip ediyorlar. Jandarma ve polis ayrıca kontrol ediyor. Pozitif vaka çıkan kişilerin oturdukları ev ve apartmanları Belediyemiz kanalıyla dezenfekte ediyoruz.İlçe pazarımızda, Belediyemiz giriş çıkış önlemlerini alıyor, pazarcıların denetlemesi ve iç organizasyonun sağlanması yönünde Zabıta Müdürlüğümüz titiz bir çalışma yürütüyor" dedi.

"Yardım ve maaşlar hak sahiplerine ulaştı"

Kaymakam Vedat Yılmaz, nakdi yardım ve maaşların da hak sahiplerinin evlerine gidilerek kendilerine ulaştırıldığını belirterek, "Bugün itibariyle 829 ailemize 1000 TL sosyal yardımı ve 2022 sayılı Kanuna göre yaşlı ve engelli maaşlarını jandarma, polis ve PTT dağıtıcılarımızla hızlı bir şekilde kendilerine hak sahiplerine ulaştırdık" ifadelerine yer verdi.

"Dışarıya sadece zorunlu olunca çıkılmalı ve hemen eve dönülmeli"

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, vatandaşlara da yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler vererek şöyle dedi:

"İlçe merkezimize, alış veriş, eczane, yeme içme, kamu kurumları ve bankalara başvurma için her evden sadece bir kişinin gelmesi ve dışarıya çıkarken fiziksel mesafeye, maskeye mutlaka uyarak işini bitirip beklemeden evlerine geri dönmeleri önemli. Bu sayede, ilçe merkezimizdeki sosyal hareketliliği kendiliğinden azaltmış olacağız. Yani bekleme yapma devam et olmalı asıl amaç. Polislerimiz, yarın bu konuda denetimlere başlayacak.Gereksiz yere kalabalık oluşturan, işleri olmayanları dağıtacağız.Buna uymayanlara çekinmeden para cezası Verilecek . Yarından itibaren sert bir tutum uygulayacağız."

"Her kurum elinden gelen desteği veriyor"

Salgın hastalıkla mücadelede ilçedeki bütün kurum ve kuruluşların, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının elinden geleni yaptığını ifade eden Kaymakam Vedat Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Vefa destek grubumuzla, büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu anlamda köy ve mahalle muhtarlarımız, imamlarımız, jandarma, polis, zabıta ve kurum amirlerimiz, Kızılay temsilciliğimizle gayretli bir birlikteliğimiz ve organizasyonumuz var. Hepsi, fedakar ve zaman mefhumu gözetmeden çalışıyor. Tabi ki en büyük alkışı sağlık çalışanlarımız hak ediyor. Onlara minnettarız.Belediyelerimiz, belediye başkanlarımız bu süreçte gerekli desteği veriyorlar. Oda başkanlarımız kendi alanlarında duyarlı. Siyasi parti başkanlarımız, üyelerini bilinçlendirmekte. Bu çalışmalarımızda sürekli arayarak ve kendi faaliyetleriyle destek olmaktalar. Sivil toplum kuruluşları da duyarlı. Sonuç olarak, Alaplılı hemşehrilerimiz, her ne kadar haklı olarak tedirgin olsalar da, önemli olan tedbirli olmaktır. Herkes zorunlu olmadıkça evlerinde kalacak, Sağlık Bakanlığının uyarılarına,Kaymakamlığımızın duyurularına uyacaklar." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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