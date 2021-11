Alanya'nın fethinin 800. yılı programlarla kutlandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Ülkemizin 2023 lider ülke Türkiye vizyonuna engel olmak, kabuğunu kırıp, bölgesel ve küresel güç olma yolunda ilerleyişini durdurmak, enerjisini tüketmek için her yolu deneyen, her fırsatı kullanan, her sorunu siyasi alana çeken kirli bir ittifakla karşı karşıyayız." dedi.

Durmaz, Antalya'nın Alanya ilçesinin Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılı kutlamaları kapsamında Alanya Kalesi'nde düzenlenen programda, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kışlık başkenti Alanya'nın fethinin yıl dönümünü "Özgürlüğün kanatları altında Alanya" temasıyla kutladıklarını söyledi.

Alanya'nın Anadolu'nun özeti değil, kendisi olduğunu belirten Durmaz, "Ayak bastığı her coğrafyada, fethettiği her yerde önce adaleti tesis edip, insanlığın onurunu gözeten ecdadımızın vatan yaptığı her toprakta hanlar, hamamlar, imalathaneler yapılmıştır." diye konuştu.

Türk kültür ve medeniyetinin kapsayıcı büyüklüğünü idrak edemeyenlerin, Türk'ün tarihinden bi haber olanların ve bunun bilincinde olup, Türk düşmanlığı yapanların bir araya geldiğini ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2023 lider ülke Türkiye vizyonuna engel olmak, kabuğunu kırıp, bölgesel ve küresel güç olma yolunda ilerleyişini durdurmak, enerjisini tüketmek için her yolu deneyen, her fırsatı kullanan, her sorunu siyasi alana çeken kirli bir ittifakla karşı karşıyayız. Siyasi hesap, çıkar ve menfaat uğruna çiğnenmedik değer bırakmayanlar, senaryosu okyanus ötesinde yazılan oyunları ülkemizde sergileyenler, hülasa Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli duruşundan rahatsız olanlar, Alanya'nın 800. fetih kutlamasından sesleniyorum, sizi ve akıl hocalarınızı rahatsız etmeye devam edeceğiz. Vitrinde Atatürk maskesi kullanıp içeride bölücülerle hesap yapanlar, işine gelince milliyetçi kesilip, 'Kürdistan' diyenlere tek kelime edemeyenler, ahlaksızca şehit yakınına hakaret edenler, vatanımızın birliğine ve dirliğine kast eden terör uzantıları hepsi bir araya gelmiş, Cumhur İttifakı'nın düşmesini beklemede. Bunun için de her yolu mübah görerek devletin düşmesine bile rıza göstermektedir."

"Cumhur İttifakı'nın hassasiyetine uygun çalışmaları hızlandıracağız"

Durmaz, kirli ittifakın üretmek, imar etmek, hizmet etmek yerine sosyal medya belediyeciliği yaptıklarını, seçimlerden bugüne geçen yaklaşık 2,5 yılda çivi bile çakmayıp sadece algı belediyeciliğiyle uğraştıklarını anlattı.

İstanbul'da 10 bin işçinin işten çıkarılıp, büyük çoğunluğu HDP referanslı 45 bin kişinin işe alındığını belirten Durmaz, "Yozgat'ta hamaset yapıp, Hakkari'de özerlik sözü verdiklerini hatırlatacağız. Parti binalarına 'sınır, namustur' yazıp sınırlarımızı koruyacak askeri tezkereye PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile 'hayır' diyerek namussuzlukta sınır tanımadıklarını cümle aleme söyleyeceğiz. 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' diyenlere asker göndermeden Kandil'i nasıl yerle yeksan edeceklerini milletimizle birlikte soracağız." ifadelerini kullandı.

Fitnelere aldırmadan, bahane üretmeden, Cumhur İttifakı hassasiyetine uygun çalışmaları hızlandıracaklarını bildiren Durmaz, "İçeride ve dışarıda tökezlememiz beklenirken, çok şükür varlığımız ve irademize yönelik tehditleri aşa aşa bugüne geldik. Suriye'nin kuzeyindeki terör hesapları bozuldu. Mavi vatanımıza sahip çıkıldı. Milli davamız Kuzey Kıbrıs'ta Türklük kazandı. Türk'ün şanlı bayrağı Karabağ'a dikildi." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışlar gerçekleştirildi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Alanya'nın değerine değer katan kültür hazinelerini koruyup, gelecek nesillere aktarma gayesiyle birçok tarihi yapıyı restore ederek şehrin belleğine kazandırdıklarını söyledi.

Bedesten, Alanya Mutfak Evi, Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezi, Sedre Av Köşkü ve Oba Medresesi'nin onarımını yaptıklarını aktaran Yücel, "Selçuklular'ın kentimizdeki en önemli başyapıtı olan Alanya Kalesi'nin Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalarımız sürmektedir. İnşallah bu senenin sonuna kadar ilgili kurumlarla çalışmalarımızı tamamlayıp, Dışişleri Bakanı'mızın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığına dosyamızın müracaatını yapacağız." diye konuştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan da Alanya Kalesi'nin tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı programda Ankara Devlet Opera ve Balesi sahne aldı. Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, Kale'de açılışı yapılan fetihle ilgili sergiyi gezdi. Ardından, Herbaryum, Mutfak Kültür Evi ve bedestenin açılışı yapıldı.

