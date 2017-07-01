Alanya'da Turistik Bölgede Makilik Yangını (4)- Yeniden

Sayın yazıişleri müdürleri



'Trel: 1500 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor' ara başlıklı bölümde rakam sadece 500 olacaktır. Bu nedenle eki yeniliyoruz.



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YENİDEN



TÜREL: 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ TAHMİN EDİLİYOR



Antalya'nın Alanya İlçesi Sapadere Kanyonu mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ile birlikte bölgede incelemelerini tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sapadere mevkiinde çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Türel bölgede bölüm bölüm çıkan yangınlarda tahminlere göre 500 hektar alanın etkilendiğini, kesin rakamın Orman Genel Müdürlüğü'nce net rakamların açıklanacağını söyledi.



Yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Menderes Türel, "Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğümüzün çok yoğun çalışması söz konusu oldu. 335 personeliyle 70 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak 55 personel ve 29 aracımızla 26'sı arazöz ve itfaiye aracı olmak üzere destek verdik" dedi. 9 evin yangından etkilendiğini belirten Türel, evleri ziyaret ettiğini anlatarak, şunları söyledi:



"Devletimizin imkanları çerçevesinde yaralarını saracağımızı ve üzülmemeleri gerektiğini, Allah beterinden saklasın, cana gelen bir sıkıntı olmadığını ifade ettik. Yaklaşık 9 arkadaşımız da hastanelerde tedavi edildikten sonra taburcu edildi ve evlerinde istirahat halindeler. Orman Genel Müdürlüğümüzü gerçekten tebrik etmek lazım. Bu yanan alanların en geç bir senede hızlı bir şekilde ağaçlandırılıyor olması bir yerde teselli oluyor" dedi.



Yanan bu alanların talan edileceğine ilişkin spekülasyon yapıldığını anlatan Menderes Türel, "Hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü bir senede ağaçlandırma çalışması yaparak bu alanlarda en ufak bir müdahaleye fırsat tanımıyor. Burada da en geç bir sene içinde gereken dikimler yapacak ve biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik. Keşke hiç olmasa. Tabi bir felakettir ve bu felaketlerde yaraları sarmak için devletimiz çok kısa süre içinde müdahale ediyor ve yaraları sarıyoruz" dedi.



